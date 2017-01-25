МИНСК, 26 янв — Sputnik. Министерство здравоохранения дополнило Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю, 46 новыми веществами.

Соответствующее решение закреплено постановлением Минздрава №10 от 25 января 2017 года, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению, в Беларуси устанавливается государственный контроль над оборотом 46 новых наркотиков: 17 наркотических средств, 26 психотропных веществ, а также 3 прекурсоров, используемых для изготовления особо опасных психотропов.

В свою очередь в Государственном комитете судебных экспертиз пояснили, что расширение перечня было произведено по инициативе комитета. Соответствующие предложения внесли специалисты комитета, которые изучали и анализировали ситуацию с наркотрафиком и употреблением наркотических веществ как на территории Беларуси, так и в иностранных государствах, в том числе в некоторых странах Европы, а также в Японии и Китае. Также проводился мониторинг специализированных интернет-ресурсов с предложениями продаж новых психоактивных веществ.

В данной связи в ведомстве подчеркнули, что расширение перечня носит упреждающий характер: новые препараты и вещества берутся под контроль еще до того, как будут выявлены в обороте на территории республики.