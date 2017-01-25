МИНСК, 26 янв – Sputnik. Надзорная нагрузка на субъекты, относящиеся к средней и низкой группе риска по пожарной опасности, снижена в Беларуси – соответствующее решение закреплено постановлением от 25 января № 72.



© Sputnik Илья Питалев Лукашенко пообещал поставить крест на лишних проверках бизнеса

Данным документом, в частности, внесены изменения в перечень контролирующих (надзорных) органов и сфер контроля, которые применяют контрольные списки вопросов (чек-листы). Ранее перечень предусматривал применение таких листов в отношении субъектов средней и низкой группы риска, эксплуатирующих торговые объекты, кроме нестационарных торговых объектов и объектов общепита, с площадью торгового зала до 75 квадратных метров.

Теперь этот перечень расширен – в него включены все субъекты, относящиеся средней и низкой группам риска.

"Применение чек-листов существенно упрощает для проверяемых проведение проверок, поскольку, контролирующим органом изучаются только те вопросы, которые указаны в листе",– сказали в Совмине.

В правительстве также отметили, что согласно указу № 510 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь" можно не назначать плановые проверки в отношении проверяемого субъекта, отнесенного к средней группе риска, если по результатам анализа имеющейся информации, в том числе по чек-листу, не у него нет признаков, указывающих на нарушения законодательства. При этом для субъектов с низкой группой риска в таком случае плановые проверки назначать нельзя.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

В декабре 2016 года президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал принять радикальные меры по искоренению излишних проверок субъектов хозяйствования. Он, в частности, завил, что их количество будет существенно уменьшено, оставят только те, которые действительно нужно.