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"Лишние" проверки бизнеса: Совмин выполнил указание Лукашенко

26.01.2017 11:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 янв – Sputnik. Надзорная нагрузка на субъекты, относящиеся к средней и низкой группе риска по пожарной опасности, снижена в Беларуси – соответствующее решение закреплено постановлением от 25 января № 72.

"Лишние" проверки бизнеса: Совмин выполнил указание Лукашенко
© Sputnik Илья Питалев
Лукашенко пообещал поставить крест на лишних проверках бизнеса

Данным документом, в частности, внесены изменения в перечень контролирующих (надзорных) органов и сфер контроля, которые применяют контрольные списки вопросов (чек-листы). Ранее перечень предусматривал применение таких листов в отношении субъектов средней и низкой группы риска, эксплуатирующих торговые объекты, кроме нестационарных торговых объектов и объектов общепита, с площадью торгового зала до 75 квадратных метров.

Теперь этот перечень расширен – в него включены все субъекты, относящиеся средней и низкой группам риска. 

"Применение чек-листов существенно упрощает для проверяемых проведение проверок, поскольку, контролирующим органом изучаются только те вопросы, которые указаны в листе",– сказали в Совмине. 

В правительстве также отметили, что согласно указу № 510 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь" можно не назначать плановые проверки в отношении проверяемого субъекта, отнесенного к средней группе риска, если по результатам анализа имеющейся информации, в том числе по чек-листу, не у него нет признаков, указывающих на нарушения законодательства. При этом для субъектов с низкой группой риска в таком случае плановые проверки назначать нельзя.

Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

В декабре 2016 года президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал принять радикальные меры по искоренению излишних проверок субъектов хозяйствования. Он, в частности, завил, что их количество будет существенно уменьшено, оставят только те, которые действительно нужно.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент в декабре 2016 года пообещал принять радикальные меры по искоренению излишних проверок субъектов хозяйствования.

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