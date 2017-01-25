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Окей, Sputnik: можно ли в офисах использовать электрообогреватели?

26.01.2017 11:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 янв — Sputnik. Переносные и бытовые электрические обогреватели можно использовать без согласования как в офисных помещениях, так и дома, напомнили Sputnik на предприятии "Белэнерго".

Окей, Sputnik: можно ли в офисах использовать электрообогреватели?
© flickr.com/ Geoffrey Gallaway
Снижены тарифы на электричество для частных домов с электрокотлами

Sputnik продолжает отвечать на вопросы читателей. На этот раз в редакцию поступил следующий вопрос: можно ли использовать в офисах электрические обогреватели, и нужно ли это как-то согласовывать?

"Переносные и бытовые электрические обогреватели можно свободно использовать при условии того, что их мощность — до 3 кВт. Если же мощность больше, тогда необходимы отдельные тарифы, свой учет для подобных приборов", — сообщили Sputnik в "Белэнерго".

К слову, согласно санитарным требованиям зимой минимальная температура в производственных и офисных помещениях не должна опускаться ниже 16 градусов тепла, а верхняя граница — 24 градуса. Сохранять должный микроклимат на рабочем месте обязан ваш работодатель.

Если у вас есть вопросы для рубрики "Окей, Sputnik" — оставьте их в комментариях под материалом или можете прислать на почтовый адрес office@sputnik.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Как в офисных помещениях, так и дома главное то, чтобы электронагреватель имел мощность менее 3 кВт.

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