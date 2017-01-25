МИНСК, 26 янв — Sputnik. Переносные и бытовые электрические обогреватели можно использовать без согласования как в офисных помещениях, так и дома, напомнили Sputnik на предприятии "Белэнерго".

Sputnik продолжает отвечать на вопросы читателей. На этот раз в редакцию поступил следующий вопрос: можно ли использовать в офисах электрические обогреватели, и нужно ли это как-то согласовывать?

"Переносные и бытовые электрические обогреватели можно свободно использовать при условии того, что их мощность — до 3 кВт. Если же мощность больше, тогда необходимы отдельные тарифы, свой учет для подобных приборов", — сообщили Sputnik в "Белэнерго".

К слову, согласно санитарным требованиям зимой минимальная температура в производственных и офисных помещениях не должна опускаться ниже 16 градусов тепла, а верхняя граница — 24 градуса. Сохранять должный микроклимат на рабочем месте обязан ваш работодатель.

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