﻿ В историческом центре Гродно появится новая платная парковка. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В историческом центре Гродно появится новая платная парковка

26.01.2017 11:51 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

После благоустройства ныне существующая парковка в районе улицы Большой Троицкой около фирменного магазина «Обухово» станет платной, сообщает «Гродненская правда».


Фото: t-styl.info, носит иллюстративный характер

Ее оборудуют автоматикой, как и первую в районе улицы Виленской. Здесь будет 360 машино-мест. Сейчас разрабатывается проектная документация, и после ее экспертизы уже в апреле-мае начнутся работы.

Тарифы на платные парковки в городе с недавних пор снижены в два раза: первые 15 минут стоянки бесплатные, первый час — 50 копеек, второй и последующие — 25 копеек.

Кстати, Гродно появится еще пять платных парковок. А первая пока пустует">первая платная парковка в Гродно появилась в апреле 2016 года. Однако после месяца работы в тестовом режиме первая в городе платная парковка так и не заработала в полном объеме. Гродненские водители не спешат оставлять свои машины на платной стоянке, предпочитая парковаться около шлагбаума на бесплатной территории.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После благоустройства ныне существующая парковка в районе улицы Большой Троицкой около фирменного магазина "Обухово" станет платной

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Милиционера из Гродно подозревают во взятке, а он рассказывает о вербовке через пограничников в ДНР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика