После благоустройства ныне существующая парковка в районе улицы Большой Троицкой около фирменного магазина «Обухово» станет платной, сообщает «Гродненская правда».



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Ее оборудуют автоматикой, как и первую в районе улицы Виленской. Здесь будет 360 машино-мест. Сейчас разрабатывается проектная документация, и после ее экспертизы уже в апреле-мае начнутся работы.

Тарифы на платные парковки в городе с недавних пор снижены в два раза: первые 15 минут стоянки бесплатные, первый час — 50 копеек, второй и последующие — 25 копеек.

Кстати, Гродно появится еще пять платных парковок. А первая пока пустует">первая платная парковка в Гродно появилась в апреле 2016 года. Однако после месяца работы в тестовом режиме первая в городе платная парковка так и не заработала в полном объеме. Гродненские водители не спешат оставлять свои машины на платной стоянке, предпочитая парковаться около шлагбаума на бесплатной территории.