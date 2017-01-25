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В историческом центре Гродно появится новая платная парковка
26.01.2017 11:51 — Новости Общества | Tut.by
После благоустройства ныне существующая парковка в районе улицы Большой Троицкой около фирменного магазина «Обухово» станет платной,
Ее оборудуют автоматикой, как и первую в районе улицы Виленской. Здесь будет 360 машино-мест. Сейчас разрабатывается проектная документация, и после ее экспертизы уже в апреле-мае начнутся работы.
Тарифы на платные парковки в городе с недавних пор снижены в два раза: первые 15 минут стоянки бесплатные, первый час — 50 копеек, второй и последующие — 25 копеек.
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После благоустройства ныне существующая парковка в районе улицы Большой Троицкой около фирменного магазина "Обухово" станет платной
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