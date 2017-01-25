В Гродно по подозрению в получении взятки задержали 24-летнего бывшего милиционера — оперуполномоченного отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ОВД Ленинского района города. По официальной информации, бывший сотрудник милиции в августе 2016 года получил 250 долларов США и 135 евро от жительницы Гродно, в сентябре требовал от другой девушки еще 400 долларов США.





«Осознавая неизбежность привлечения к установленной законом ответственности, оперуполномоченный предпринял попытку уволиться из органов внутренних дел по собственному желанию, однако был уволен по отрицательным мотивам», — говорится в официальном сообщении.

Этот случай был бы очередной историей о коррупции , если бы не одно «но». Михаил Куцко, которого подозревают в получении взятки, ранее записал видео, в котором утверждает, что раскрыл канал вербовки боевиков белорусскими пограничниками, а также рассказал о том, что в отношении него якобы была проведена провокация. Этот ролик он передал телеканалу «Белсат».

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В ролике бывший милиционер утверждает, что получил сведения от своих информаторов о том, что один из офицеров пограничного комитета якобы вербовал пограничников для службы в ДНР. По словам Михаила Куцко, данную информацию он сообщил своему руководству, которое ему дало указание написать сообщение в КГБ. Однако позже ему сказали, что «все согласовано» и надо прекращать проверку.

В милиции данное видео не комментируют, так как оно не имеет отношения к делу.

Что касается взятки, то о ней Михаил также рассказал в видеоролике:

— В отношении меня был проведен оперативный эксперимент. Девушка должна была мне передать деньги, я должен был взять и меня должны были задержать, — говорит в видеоролике Михаил.

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Все происходило в сентябре 2016 года. Тогда милиционера остался на свободе, зато бывшего сотрудника правоохранительных органов задержали сейчас, 20 января.

— В настоящее время подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания. Идут следственные действия и более подробной информации по данному факту пока нет, — рассказал TUT.BY начальник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко.

Жена Михаила уверена, что ее мужа подставили.

— Для него работа в милиции была смыслом жизни. Ни о каких взятках и речи не могло быть. Он жил работой: был одним из лучших сотрудников, даже фото на доске почета висело, много грамот, медали, — говорит Наталья.





По ее словам, Михаил задержан по делу, где фигурировала инспектор по делам несовершеннолетних из Щучина, на странице в социальной сети которой были найдены ролики предположительно порнографического содержания.

— Михаил рассказывал, что она плакала и просила его как-то решить вопрос, потому что боялась, что ее уволят с работы. Потом оказалось, что ее дядя — действующий судья, отец — бывший судья. Миша рассказывал, что она нарисовала на бумажке знак доллара, но он, конечно, отказался. Наверное, потом она написала на него заявление, и все закрутилось.

Что касается второго эпизода, по которому подозревают Михаила, то Наталья рассказывает, что девушка-фотограф из Гродно раньше делала им семейную фотосессию. Никаких проверок в отношении нее Михаил не осуществлял.

— Когда Михаила уволили якобы за прогул, все его дела были переданы другим следователям. Что касается этой девушки из Гродно, то муж говорил о том, что никогда не занимался ее делом. И когда в прошлую пятницу его вызвал следователь, он был уверен, что расскажет, как все было, и на этом все закончится. Но его задержали. Об этом я узнала только вечером. Был обыск в его кабинете, потом — у нас дома, хотя Михаил здесь даже не прописан, мы живем в гражданском браке. Это моя квартира и трех моих детей. Но у нас описали два телевизора.





— Михаил что-то говорил вам о ролике о вербовке для службы в ДНР?

— Миша как-то обмолвился, что у него есть такая информация, и все. Мы старались дома о работе много не разговаривать. Знаю только, что у него записано еще несколько видео с похожей информацией.