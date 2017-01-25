МИНСК, 26 янв – Sputnik. Работа в шестой учебный день для учителей-предметников будет оплачена, заверили в четверг Sputnik в пресс-центре Министерства образования Беларуси.



© Sputnik/ Вера Дашкевич Учителей-предметников тоже переводят на шестидневку

Министр образования Игорь Карпенко подписал 19 января приказ "О совершенствовании организации шестого школьного дня", который предусматривает работу учителей-предметников по субботам и появление дополнительных занятий в этот день.

"Учитывая общественный резонанс, который вызвал данный документ, считаем целесообразным пояснить – никаких существенных изменений в работе педагогов не произойдет", – заверили в Министерстве образования.

Законодательство республики предусматривает для педагогов рабочую неделю продолжительностью не более 36 часов, а Кодексом об образовании установлена шестидневная школьная неделя. Изменений в этой части, отметили в ведомстве, не будет.

Суббота – для одаренных и слабо успевающих

Как пояснили Sputnik в Минобразования, в шестой школьный день педагогов-предметников будут привлекать для организации факультативных занятий для старшеклассников, а также стимулирующих – для одаренных детей и поддерживающих для слабо успевающих.

"Предполагается, что проведение для учащихся 9-11 классов дополнительных занятий именно в этот день разгрузит для ребят основную учебную неделю. Также в этот день учителя-предметники могут проводить предметные недели, научно-практические конференции, интеллектуальные конкурсы и другие мероприятия", – отметили собеседники агентства.

Родители смогут консультироваться с учителями

Минобразования обещает уделить внимание и взаимодействию с семьями учащихся. Так, родители смогут посетить консультации, встретиться с учителями-предметниками и обсудить вопросы, касающиеся учебы своих детей.

"В шестой школьный день должны работать учреждения дополнительного образования детей и молодежи. Максимально занятыми в мероприятиях шестого школьного дня должны быть учащиеся, требующие особого педагогического внимания, состоящие на различных категориях профилактического учета", – добавили в Минобразования.

Появится также и усиленная работа по трудовому воспитанию детей – функционирование объединений "Умелые руки", "Реальное дело", "Готовим сами", "Учимся шить", "Хозяюшка" и других.

Заверили в ведомстве и о том, что все спортивные мероприятия по-прежнему будут проходить по субботам.



© Sputnik Алексей Владыкин Карпенко хочет нагрузить школьников по субботам трудовым воспитанием

Ученикам – добровольно, учителям – за деньги

"Отметим, что посещение учащимися и гимназистами мероприятий шестого школьного дня – дело добровольное", – сказали в министерстве.

Оплачивать же труд учителей-предметников будет производиться в соответствии с установленной им педагогической нагрузкой.

"Оплата труда классных руководителей, организующих мероприятия в шестой школьный день, производится за счет часов организационно-воспитательной работы. Кроме того, руководитель имеет право устанавливать стимулирующие выплаты (премии, надбавки) за проведение мероприятий в шестой школьный день", – подчеркнули в Минобразования.

Решение "активизировать" занятия по субботам и привлечь к ним учителей-предметников вызвало бурное обсуждение в обществе: в первое время белорусы предполагали, что вернется обязательная учебная суббота, а педагоги за те же деньги будут выполнять больший объем работы.