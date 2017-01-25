﻿ Минобразования: шестой рабочий день учителям-предметникам оплатят. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Минобразования: шестой рабочий день учителям-предметникам оплатят

26.01.2017 12:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 янв – Sputnik. Работа в шестой учебный день для учителей-предметников будет оплачена, заверили в четверг Sputnik в пресс-центре Министерства образования Беларуси.

Минобразования: шестой рабочий день учителям-предметникам оплатят
© Sputnik/ Вера Дашкевич
Учителей-предметников тоже переводят на шестидневку

Министр образования Игорь Карпенко подписал 19 января приказ "О совершенствовании организации шестого школьного дня", который предусматривает работу учителей-предметников по субботам и появление дополнительных занятий в этот день. 

"Учитывая общественный резонанс, который вызвал данный документ, считаем целесообразным пояснить – никаких существенных изменений в работе педагогов не произойдет", – заверили в Министерстве образования.

Законодательство республики предусматривает для педагогов рабочую неделю продолжительностью не более 36 часов, а Кодексом об образовании установлена шестидневная школьная неделя. Изменений в этой части, отметили в ведомстве, не будет. 

Суббота – для одаренных и слабо успевающих

Как пояснили Sputnik в Минобразования, в шестой школьный день педагогов-предметников будут привлекать для организации факультативных занятий для старшеклассников, а также стимулирующих – для одаренных детей и поддерживающих для слабо успевающих.

"Предполагается, что проведение для учащихся 9-11 классов дополнительных занятий именно в этот день разгрузит для ребят основную учебную неделю. Также в этот день учителя-предметники могут проводить  предметные недели, научно-практические конференции, интеллектуальные конкурсы и другие мероприятия", – отметили собеседники агентства.

Родители смогут консультироваться с учителями

Минобразования обещает уделить внимание и взаимодействию с семьями учащихся. Так, родители смогут посетить консультации, встретиться с учителями-предметниками и обсудить вопросы, касающиеся учебы своих детей.

"В шестой школьный день должны работать учреждения дополнительного образования детей и молодежи. Максимально занятыми в мероприятиях шестого школьного дня должны быть учащиеся, требующие особого педагогического внимания, состоящие на различных категориях профилактического учета", – добавили в Минобразования.

Появится также и усиленная работа по трудовому воспитанию детей – функционирование объединений "Умелые руки", "Реальное дело", "Готовим сами", "Учимся шить", "Хозяюшка" и других. 

Заверили в ведомстве и о том, что все спортивные мероприятия по-прежнему будут проходить по субботам.

Минобразования: шестой рабочий день учителям-предметникам оплатят
© Sputnik Алексей Владыкин
Карпенко хочет нагрузить школьников по субботам трудовым воспитанием

Ученикам – добровольно, учителям – за деньги

"Отметим, что посещение учащимися и гимназистами мероприятий шестого школьного дня – дело добровольное", – сказали в министерстве.

Оплачивать же труд учителей-предметников будет производиться в соответствии с установленной им педагогической нагрузкой.

"Оплата труда классных руководителей, организующих мероприятия в шестой школьный день, производится за счет часов организационно-воспитательной работы. Кроме того, руководитель имеет право устанавливать стимулирующие выплаты (премии, надбавки) за проведение мероприятий в шестой школьный день", – подчеркнули в Минобразования.

Решение "активизировать" занятия по субботам и привлечь к ним учителей-предметников вызвало бурное обсуждение в обществе: в первое время белорусы предполагали, что вернется обязательная учебная суббота, а педагоги за те же деньги будут выполнять больший объем работы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посещение занятий по субботам для учащихся будет добровольным, однако ведомство планирует так разгрузить основную учебную неделю для старшеклассников.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Дело о выброшенном в мусоропровод в Мачулищах младенце поступило в суд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика