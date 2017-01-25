МИНСК, 26 янв – Sputnik. Уголовное дело в отношении 28-летней жительницы Минского района, которая обвиняется в покушении на убийство своего новорожденного ребенка, поступило в Минский областной суд, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель суда Зоряна Жуковская.



© Sputnik / Виктор Толочко СК: выбросившая ребенка в мусоропровод женщина осознавала свои действия

Преступление было совершено 19 сентября в городском поселке Мачулищи: женщина, скрывавшая беременность, родила дома, а затем выбросила ребенка в мусоропровод с седьмого этажа. Новорожденный был обнаружен гражданами, ребенок был госпитализирован. Мать задержали, а затем возбудили в отношении нее дело.

"25 января в Минский областной суд поступило уголовное дело по обвинению И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14, п. 2 и 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса", – сказала Жуковская.

Она также уточнила, что дата и время начала рассмотрения дела пока не известны, о них будет сообщено дополнительно.

Ранее Sputnik в СК Беларуси сообщили, что комплексная психолого-психиатрическая экспертиза установила – женщина в момент произошедшего психическим заболеванием не страдала и не находилась в состоянии повышенной эмоциональной напряженности, вызванной родами.

Сейчас обвиняемая находится под стражей.