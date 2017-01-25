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Дело о выброшенном в мусоропровод в Мачулищах младенце поступило в суд
26.01.2017 11:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв – Sputnik. Уголовное дело в отношении 28-летней жительницы Минского района, которая обвиняется в покушении на убийство своего новорожденного ребенка, поступило в Минский областной суд, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель суда Зоряна Жуковская.
© Sputnik / Виктор Толочко
Преступление было совершено 19 сентября в городском поселке Мачулищи: женщина, скрывавшая беременность, родила дома, а затем
"25 января в Минский областной суд поступило уголовное дело по обвинению И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14, п. 2 и 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса", – сказала Жуковская.
Она также уточнила, что дата и время начала рассмотрения дела пока не известны, о них будет сообщено дополнительно.
Ранее Sputnik в СК Беларуси сообщили, что комплексная психолого-психиатрическая экспертиза установила – женщина в момент произошедшего
Сейчас обвиняемая находится под стражей.
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Дата и время начала рассмотрения дела пока не известны, о них будет сообщено дополнительно.
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