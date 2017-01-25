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​Четвероногие волонтеры появились в поисковом отряде Красного креста в Гродно

26.01.2017 11:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Получить специальный жилет для себя и своего питомца может любой желающий, независимо от возраста и профессии. Собаке предстоит пройти вступительный экзамен на сообразительность, а затем остается лишь соблюдать главное правило в отряде — дисциплину, остальное — дело техники, рассказывает телеканал ОНТ.


Фото: vashipitomcy.ru, носит иллюстративный характер

Пока в отряде всего шесть четвероногих волонтеров, но желающих присоединится к поисковой команде много. На вступительном экзамене предпочтение служебным породам, но и обычную дворнягу могут зачислить. Главное, чтобы пес имел склонность к поисковому делу, был сообразительным и дружелюбным.

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Валерий Краевский, региональный координатор по первой помощи и реагированию на ЧС Гродненской областной организации БОКК: «Когда волонтер приходит в отряд (любой — с собакой или без), первое, чему он обучается это — вводный курс волонтера. Это базовые знания об организации Красного креста, о нашей деятельности. Затем каждый волонтер проходит обучение первой помощи, первой психологической помощи, потом занимаются с профессиональным кинологом, то есть, это и курс послушания, и курс поиска».

Несколько занятий с профессиональным кинологом — и питомца не узнать. Даже самые непослушные и непоседливые, получив волонтерский жилет, с гордостью несут службу.

Волонтеры Красного креста задумали открыть еще одно направление деятельности — доготерапию — и использовать специально обученных собак для лечения и реабилитации детей, в первую очередь с особенностями психофизического развития. Авторы проекта рассчитывают, что первые группы малышей познакомятся с новыми четвероногими друзьями уже к концу этого года.

Пока же волонтеры вместе с собаками оттачивают поисковые навыки. Зима — время интенсивных тренировок. Как показывает опыт, больше всего четвероногие сыщики востребованы летом или ранней осенью, когда люди теряются в лесу.

 
 
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Волонтуры Красного креста задумали открыть еще одно направление деятельности - доготерапию - и использовать специально обученных собак для лечения и реабилитации...

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