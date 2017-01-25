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Дело о попытке убийства жительницей Мачулищей новорожденной дочки поступило в Минский облсуд
26.01.2017 11:55 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 26 января. В Минский областной суд поступило уголовное дело в отношении 28-летней жительницы городского поселка Мачулищи Минского района, обвиняемой в попытке убийства собственного новорожденного ребенка. Дата начала слушаний пока не назначена, сообщила БелаПАН заведующая сектором по работе с обращениями граждан Миноблсуда Зоряна Жуковская.
По данным следствия, вечером 19 сентября прошлого года молодая женщина у себя дома родила девочку. С целью лишения ее жизни умышленно выбросила в мусоропровод с седьмого этажа многоквартирного дома. Новорожденную обнаружили местные жители в металлическом мусорном контейнере. Ребенка госпитализировали с различными телесными повреждениями, образовавшимися в результате падения с высоты и действия низкой температуры.
По заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемая в период времени, относящийся к инкриминируемому ей деянию, хроническим психическим заболеванием не страдала, в состоянии повышенной эмоциональной напряженности, вызванной психотравмирующей ситуацией, связанной с родами, не находилась. Экспертами установлено, что подследственная осознавала фактический характер, общественную опасность своих действий и могла руководить ими.
На основании собранных следствием доказательств действия обвиняемой квалифицированы как покушение на убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью (ч. 1 ст. 14 и пп. 2, 6 ч. 2 ст. 139 УК). Она находится под стражей.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 26 января. В Минский областной суд поступило уголовное дело в отношении 28-летней жительницы городского поселка Мачулищи Минского района, обвиняемой в...
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