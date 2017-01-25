Минобразования пояснило новый приказ о шестом школьном дне . Если кратко, для педагогов он ничего принципиально не меняет. При этом министерство уточинило, как учителям должны оплачивать работу по субботам, и обязаны ли школьники посещать мероприятия шестого школьного дня.



снимок носит иллюстративный характер. Фото Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Учитывая общественный резонанс , который вызвал данный документ, считаем целесообразным пояснить — никаких существенных изменений в работе педагогов не произойдет», сообщает министерство в самом начале.

По закону для учителей предусмотрено максимум 36 рабочих часов в неделю, а школьная неделя, согласно Кодексу об образовании, должна быть шестидневной. «И никаких изменений в этой части приказ министра не предусматривает», объясняют чиновники.

Напомним, новый приказ озадачил педагогов-предметников, которые раньше были задействованы по субботам, в основном, на факультативах. Министерство уточняет, что директора школ, как и раньше, будут планировать расписание шестого дня с учетом организации факультативов для 9−11 классов, стимулирующих занятий для одаренных детей и поддерживающих — для слабо успевающих.

«Предполагается, что проведение для учащихся 9−11 классов дополнительных занятий именно в этот день, разгрузит для ребят основную учебную неделю. Также в этот день предметники могут проводить предметные недели, научно-практические конференции, интеллектуальные конкурсы».

Минобразования уточняет, что учителям, которые ведут факультативы, стимулирующие и поддерживающие занятия, платят в соответствии с их педагогической нагрузкой. Оплата классным руководителям, которые организуют активности в 6-й школьный день, идет за счет часов организационно-воспитательной работы (ОВР). Кроме того, директор может устанавливать премии и надбавки за проведение мероприятий по субботам.

«Посещение мероприятий шестого школьного дня для учеников дело добровольное», пишет Минобразования. При этом школьники, состоящие на разных категориях профилактического учета, должны быть максимально занятыми в субботних мероприятиях.

Родители же, при необходимости, смогут посетить консультации в шестой школьный день, встретиться с педагогами-предметниками и обсудить вопросы, которые не могут решить в будние дни из-за недостатка времени.

«От многих родителей идут вопросы о том, что „Не прекратятся ли спортивные мероприятия в шестой школьный день?“. Нет, все остается в силе — по-прежнему в школах и гимназиях будут проводиться физкультурно-оздоровительные мероприятия, игры, спартакиады, соревнования, занятия объединений по интересам спортивной направленности», объясняет Минобразования.

Также приказ предусматривает усиление работы кружков трудовой направленности и взаимодействие школ с ПТУ и ссузами. Предполагается, что занятия по профориентации и допрофессиональной подготовке школьников помогут им освоить навыки разных профессий.