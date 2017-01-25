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Машинист пытался самостоятельно потушить горящий поезд Минск - Адлер

26.01.2017 12:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 янв — Sputnik. Машинист пассажирского поезда №302 Минск — Адлер, загоревшегося во время движения, пытался самостоятельно справится с огнем в машинном отделении, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

Машинист пытался самостоятельно потушить горящий поезд Минск - Адлер
© Sputnik / Виктор Толочко
МЧС назвало возможную версию пожара в поезде Минск – Адлер

ЧП произошло в среду днем, 25 января на железнодорожной станции Колядичи (Минский район). По прибытии на место происшествия работники МЧС увидели, что из тепловоза шел дым "средней концентрации". По уточненным данным, горел выхлопной дизельный двигатель.

"До приезда спасателей машинист использовал для тушения два огнетушителя ОП-10", — рассказали в МЧС.

Собеседники агентства добавили, что среди рассматриваемых версий случившегося — попадание масла на коллектор двигателя.

Огонь повредил двигатель и обшивку тепловоза — он был доставлен в пожарное депо для проведения экспертизы. По информации БЖД, точную причину возгорания должна установить специальная комиссия.

В БЖД подчеркнули, что в результате пожара ущерба экологии и инфраструктуре Белорусской железной дороги нанесено не было.

Никто из пассажиров не пострадал. Спустя некоторое время вагоны с другим тепловозом отправились в Адлер. 

 
Теги: Минск
 
 
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Когда на место происшествия приехали спасатели, из тепловоза шел дым; к счастью, никто не пострадал.

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