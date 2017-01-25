|
Машинист пытался самостоятельно потушить горящий поезд Минск - Адлер
26.01.2017 12:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв — Sputnik. Машинист пассажирского поезда №302 Минск — Адлер, загоревшегося во время движения, пытался самостоятельно справится с огнем в машинном отделении, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
"До приезда спасателей машинист использовал для тушения два огнетушителя ОП-10", — рассказали в МЧС.
Собеседники агентства добавили, что среди рассматриваемых версий случившегося — попадание масла на коллектор двигателя.
Огонь повредил двигатель и обшивку тепловоза — он был доставлен в пожарное депо для проведения экспертизы. По информации БЖД, точную причину возгорания должна установить специальная комиссия.
В БЖД подчеркнули, что
Никто из пассажиров не пострадал. Спустя некоторое время вагоны с другим тепловозом отправились в Адлер.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда на место происшествия приехали спасатели, из тепловоза шел дым; к счастью, никто не пострадал.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии