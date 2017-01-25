Более чем на два десятка вопросов пришлось ответить в прошлую субботу председателю облисполкома Анатолию ЛИСУ в ходе пресс-конференции для руководителей СМИ региона и представителям республиканских масс-медиа в области. Обоюдозаинтересованный диалог продолжался без малого три часа.

Уже в начале разговора Анатолий Васильевич внимание аудитории обратил на следующее обстоятельство:

— В основном складывается так, что журналисты обычно задают интересующие их вопросы на мероприятиях областного и республиканского уровня, проводимых на Брестчине, приуроченных к государственным праздникам. Естественно, при таком подходе общение сужается, нет возможности говорить по большому спектру тем. Поэтому будем вырабатывать определенный регламент взаимодействия со средствами массовой информации, выстраивать формат, удобный и устраивающий все заинтересованные стороны.

Что касается сегодняшней пресс-конференции, то это хорошая возможность через средства массовой информации рассказать жителям области и республики, чем живет Брестский регион, как он развивается, какие ставит перед собой задачи на будущее и как будет их решать.

Но предваряя часть ваших вопросов, хочу коротко ознакомить присутствующих с итогами развития области в прошедшем году и обозначить основные направления, на которых будут сосредоточены усилия органов управления в текущем году.

Анатолий Лис, анализируя далее результаты работы области за прошедший год, отметил, что в целом экономика региона развивалась с положительной динамикой. Это позволило Брестчине по целому ряду показателей обеспечить темпы роста выше средних республиканских.

Так, область лидирует, занимая первые-вторые места по темпам роста валового регионального продукта, промышленного и сельскохозяйственного производства, экспорта товаров и услуг, розничного товарооборота, по объемам ввода в эксплуатацию жилья.

На рынке труда в целом контролируемая ситуация сохранялась. Создавались новые рабочие места. Только за счет новых предприятий и производств за год их добавилось порядка 7,5 тысячи. Наиболее активно эта работа велась в сфере малого бизнеса, который обеспечил более 12 тысяч новых рабочих мест.

Количество безработных по сравнению с началом года уменьшилось на 900 человек. Уровень безработицы, по оперативным данным на 13 января, сложился на уровне 0,9% при задании 2%.

Не прекращалась модернизация промышленных производств. Всего в 2016 году объем инвестиций на эти цели по 44-м основным проектам Отраслевого плана составил более 480 млн рублей.

Значительное внимание уделялось сельскохозяйственному производству. В области в 2016 году получены самые высокие темпы роста валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств — 107,0% и в сельхозорганизациях – 107,7%.

Такие результаты обеспечены за счет прироста растениеводческой продукции на 16,5% и животноводческой – на 3%. В животноводстве увеличено производство молока на 2,9%, на 2,2% – выращивание скота и птицы, на 8,5% – производство яиц.

Губернатор подчеркнул, что основной прирост продукции животноводства получен за счет роста продуктивности животных. На сегодняшний день Брестчина имеет выше среднереспубликанских уровней: удой молока на корову — 5226 кг (4854 кг), среднесуточные привесы крупного рогатого скота на выращивании и откорме – 624 г ( 592 г), среднесуточные привесы свиней – 651 г (572 г).

Улучшилось качество молока: сортами «экстра» и «высший» реализовано 87,8% продукции МТФ, что на 1,2 п.п. больше, чем в 2015 году.

Традиционно из года в год область занимает лидирующее место в республике по производству продуктов питания и их экспорту, а также в целом реализации на зарубежные рынки сельскохозяйственной продукции. Это — основа экспорта региона, который составляет порядка 50% от общего объема. Также к значимым экспортным позициям области можно отнести продукцию деревообработки, аккумуляторы, лампы накаливания, игрушки и так далее.

По итогам года значительно перевыполнено задание по вводу в эксплуатацию жилья — 694,6 тысячи квадратных метров жилых домов при запланированных 540 тысячах.

В целом эффективная работа экономики области обеспечила поступление в местные бюджеты более 1,3 млрд рублей собственных доходов, что на 20,3% больше, чем в 2015 году. Это позволило профинансировать строительство ряда значимых для области социальных объектов. Сданы в эксплуатацию спальный корпус Брестского областного центра медицинской реабилитации детей «Тонус», школа-сад на 471 место в Южном городке, завершена реконструкция инфекционного корпуса областной больницы и городских очистных сооружений. При участии республиканского бюджета построены одноквартирные жилые дома для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Бресте, Барановичах, Ганцевичском и Жабинковском районах, приступили к строительству 2-й очереди Западного обхода в областном центре. За 11 месяцев прошлого года Брестчина заработала 564,4 миллиона рублей чистой прибыли, что в 5,7 раза больше, чем за соответствующий период 2015 года. Подобный результат позволил поднять планку номинальной среднемесячной заработной платы.

По глубокому убеждению Анатолия Васильевича, на 2017 год Брестчине доведены не менее напряженные планы. Валовой региональный продукт должен вырасти на 2,2% при росте производительности труда не менее чем на 2,5%. Самая главная задача при сложившихся реалиях — повышение экономической эффективности сельхозпроизводства.

Рост валовой продукции сельского хозяйства запланирован на уровне не ниже 102%, обеспечение производства зерновых и зернобобовых культур в объеме не менее 1,4 млн тонн, производство молока должно быть увеличено на 5%, скота и птицы – на 2%.

Одним из важнейших направлений работы, обеспечивающих дальнейший рост экономики, станет, по словам Анатолия Лиса, создание комфортных условий для потенциальных инвесторов и задействование иностранных инвестиций. Планируется привлечь в текущем году не менее 80 млн долларов США прямых иностранных инвестиций на чистой основе, а также продолжить работы по уже начатым проектам с привлечением не менее 20 млн долларов США.

С целью обеспечения прогнозируемого роста экономики предполагается нарастить на 2,1% объемы промышленного производства.

Предстоит, по заявлению губернатора, принять все меры по стабилизации работы строительной отрасли. На 2017 год ставится задача нарастить объемы строительно-монтажных работ не менее чем на 2,2%. Продолжится строительство Западного обхода г.Бреста за счет средств Банка развития Республики Беларусь.

После вступительного слова Анатолий Лис высказал готовность ответить на вопросы журналистской аудитории, которая его внимательно слушала не только в зале «Белтелекома», но и в режиме онлайн студий всех районных центров области. Часть состоявшегося диалога еженедельник публикует в сегодняшнем номере.

Директор РУП РТЦ «Телерадиокомпания «Брест» Лариса ДОБРОДОМОВА:

– Какие отрасли экономики Брестчины могли бы развиваться более интенсивно? Каким из них в новом году будет уделяться особое внимание?

– В качестве наиболее перспективных в Брестской области рассматриваются пищевая, легкая, химическая, деревообрабатывающая промышленность, машиностроение. Дальнейшему динамичному развитию отраслей будет способствовать строительство завода по производству компоста для выращивания шампиньонов ООО «ИзолитСтройИнвест» в Кобринском районе, увеличение мощностей по производству спирта и внедрение технологии переработки послеспиртовой барды на Ивацевичском спиртзаводе, организация производства сыра «Манчего» на СОАО «Беловежские сыры» и ряд других запланированных к реализации проектов. Также в планах на нынешний год организовать производство современных пневмо- и гидроцилиндров, хромированных штоков и труб на предприятии «САЛЕО – Кобрин», электрических котлов на Белоозерском энергомеханическом заводе в Березовском районе, сборочное производство малотоннажных грузовых автомобилей из китайских машино-комплектов в ОАО «Брестмаш», строительство аккумуляторного завода «Волат» в СЭЗ «Брест».

В социально-экономическом развитии области ставка будет делаться также на малый и средний бизнес. Для оказания государственной поддержки проектов субъектов малого предпринимательства в виде предоставления льготных кредитов в областном бюджете на 2017 год запланировано 2,3 миллиона рублей, кроме того, на развитие субъектов инфраструктуры поддержки предпринимательства будет направлено 297 тысяч рублей. Также в приоритете развитие отраслей и производств, ориентированных на использование местного сырья и расположенных в небольших городских поселениях и сельской местности.

Главный редактор Брестской областной газеты «Заря» Александр ЛОГВИНОВИЧ:

– Минувший год выдался очень непростым для строительной отрасли. Какая ситуация прогнозируется в 2017 году? Насколько просматривается увеличение объемов строительных работ и удастся ли сохранить ряд крупных строительных организаций, оказавшихся в трудной ситуации, в частности, строительный трест №8?

– Прошедший год для строительной отрасли действительно складывался сложно. Именно проблемы в ее работе помешали обеспечить уровень 2015 года по объему валового регионального продукта. Тем не менее, благодаря принимаемым мерам падение объема строительно-монтажных работ существенно замедлилось. Поэтому на 2017 год, соответственно, ставится задача по обеспечению загрузки строительных предприятий Брестчины, их выходу на безубыточную работу, сохранению трудовых коллективов.

За счет чего? Запланировано увеличение строительства долевого многоквартирного жилья и направление инвестиций на реализацию плана мероприятий по подготовке к празднованию тысячелетия Бреста. Также будет продолжено возведение Западного обхода областного центра, продолжатся реконструкция и строительство ряда объектов здравоохранения в Пинске и Пружанах. Кроме того, область приступит к проектированию и строительству четырех детских садов и трех школ в крупнейших населенных пунктах области – городах Брест, Барановичи и Пинск.

Чтобы справиться с поставленной задачей, долю работ, выполняемых строительными организациями за пределами области, предполагается довести до 25 процентов от их общего объема. Рост экспорта в данном плане намечается за счет ведения инженерного и организационного сопровождения объектов вплоть до оказания генподрядных услуг, строительства жилых домов в Калининградской области Российской Федерации из конструкций КУП «Брестжилстрой», наращивания объемов экспорта в Республику Польша.

В ноябре прошлого года ситуация в ОАО «Строительный трест №8» рассматривалась на коллегии КГК Брестской области. Отмечено существенное снижение эффективности хозяйственной деятельности общества, его финансово-экономическое состояние остается неудовлетворительным. Основная проблема треста – закредитованность и отсутствие оборотных средств. Совместно с ОАО «БПС-Сбербанк» изучается возможность реструктуризации накопившейся задолженности. В настоящее время ситуация рассмотрена на заседании комиссии по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства). Разрабатывается комплекс конкретных мер, направленных на финансовое оздоровления треста.

Главный редактор Брестской городской газеты «Брестский вестник» Виктор ВАСИЛЕВСКИЙ:

— Какими Вам видятся перспективы СЭЗ «Брест»? Что не устраивает в деятельности её резидентов и, возможно, администрации?

— Свободная экономическая зона «Брест» является первой СЭЗ Республики Беларусь, ей уже исполнилось 20 лет. На сегодняшний день в СЭЗ «Брест» осуществляют хозяйственную деятельность более 70 резидентов. На предприятиях создано 21 000 рабочих мест. География экспорта резидентов СЭЗ «Брест» — 62 страны мира, рост экспорта отмечен по 43 странам. Доля промышленного производства резидентов СЭЗ «Брест» в общем объеме Брестской области складывается на уровне около 19%.

С 1 января условия работы резидентов СЭЗ существенно поменялись. Принятые в рамках Евразийского экономического союза документы упраздняют некоторые таможенные льготы. С целью их компенсации 30 декабря 2016 года Президентом был подписан Указ, призванный максимально снизить налоговую нагрузку для резидентов СЭЗ. В частности, увеличивается льгота по налогу на прибыль, отменяются арендная плата на земельные участки и налог на добавленную стоимость для резидентов СЭЗ, выпускающих товары для внутреннего потребления. Также документом предусмотрено продление срока деятельности всех СЭЗ республики до 2050 года и снижение минимального заявленного объема инвестиций для новых резидентов свободных экономических зон.

Учитывая уникальное географическое положение города над Бугом, Президентом одобрено наше предложение по расширению СЭЗ «Брест». В состав ее территории вошли автомобильные погранпереходы «Козловичи» и «Варшавский мост», железнодорожный пункт пропуска «Брест» и участок, непосредственно примыкающий к Днепро-Бугскому каналу. В результате расширения территории в хозяйственный оборот планируется вовлечь более 150 тыс. квадратных метров неэффективно используемых производственных площадей предприятий.

На недавнем совещании по вопросам развития СЭЗ в Республике Беларусь Президент нашей страны Александр Лукашенко особо обратил внимание на социальную ответственность бизнеса и, в первую очередь, недостаточную заработную плату на предприятиях-резидентах.

Что касается СЭЗ «Брест», то зарплата здесь хоть и выше средней по области (650 и 613 рублей соответственно), но все же не дотягивает до приемлемого уровня. Поэтому учредителям необходимо думать не только о своих прибылях, но и о том, как больше поддерживать людей в наше не самое простое время.

Уверен, что и в ближайшей перспективе СЭЗ «Брест» останется не только наиболее привлекательной инвестиционной площадкой региона, но и получит свое дальнейшее развитие.

Главный редактор Брестской районной газеты «Заря над Бугом» Виктор КАРПИК:

— В 2016 году Вы провели ряд “прямых телефонных линий”, также регулярно отвечают на вопросы жителей области представители всех ветвей власти, депутаты. Сохранится ли в 2017 году практика проведения «прямых линий», не претерпит ли она каких-либо изменений и новаций?

— Практика проведения «прямых телефонных линий» показала свою эффективность и будет продолжена в текущем году.

В 2016 году руководством облисполкома в ходе проведения «прямых телефонных линий» были приняты звонки от 926 граждан. 75% обращений носят разъяснительный характер. 15% заявлений находятся на рассмотрении до их окончательного разрешения. Каждое десятое из поступивших обращений разрешено положительно.

Анализ в целом поступивших звонков показал, что 48% из них составляют вопросы жилищно-коммунального хозяйства. В частности, ремонт жилищного фонда, приватизация, благоустройство населенных пунктов, строительство и ремонт дорог, водоснабжение.

Также жители области поднимали вопросы сферы здравоохранения, образования, социального обеспечения, труда, торговли, землепользования и ряд других.

Главный редактор Ивацевичской районной газеты «Iвацэвiцкi веснiк» Александра ДЖЕЖОРА:

– В этом году принято решение о проведении областного фестиваля тружеников села «Дожинки» в Давид-Городке, который в свое время был районным центром. На Брестчине есть много населенных пунктов, которые ранее были в таком статусе. К примеру, только на территории нашего района их насчитывается три: Телеханы, Коссово, Бытень. Будет ли продолжена практика проведения областных «Дожинок» в крупных населенных пунктах – бывших районных центрах?

– «Дожинки» – это не только праздник, но и важный социальный проект. Выбирая тот или иной населенный пункт для проведения фестиваля, мы одновременно решаем ряд социальных задач, так как выделяются средства и приводятся в порядок дороги, ремонтируются школы, больницы, объекты культуры и спорта. «Дожинки» способствуют повышению престижа труда на земле, привлечению внимания молодежи к аграрным профессиям, и, учитывая, что фестиваль прошел практически во всех районных центрах области, думаю, практика проведения областных «Дожинок» в крупных населенных пунктах продолжится.

Корреспондент БелТА Светлана ВЕЧОРКО:

— Анатолий Васильевич, какой, по вашему мнению, должна быть содержательная составляющая Года науки и как наиболее грамотно и эффективно использовать имеющийся научный потенциал Брестчины?

– Наука в нашем регионе демонстрирует высокие результаты в медицинской и других областях: к примеру, выполняемые нашими хирургами операции в сфере трансплантологии и не только по уровню не уступают тем, которые проводят республиканские научно-практические медицинские центры. Кроме того, наличие четырех вузов для области – это солидно: все они различных специализаций и профилей, а значит, у каждого есть свои наработки, которые могут быть использованы в самых разных направлениях деятельности.

Мы из инновационного фонда облисполкома, областного бюджета выделяем средства для того, чтобы разрабатывать и продвигать, прежде всего, инновационные проекты: то старое, что есть, работает не так, как того требует время, поэтому роль науки сегодня заключается в предложении нового, конкурентоспособного. Соответственно, самое главное сейчас – придать науке прикладной характер. Надо идти дальше – не только сделать изобретение, развить идею теоретически, но и конкретно внедрить ее на практике, чтобы от этого были польза, результат.