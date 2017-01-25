Брестский районный исполнительный комитет объявляет конкурс на право выполнения автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении по Брестскому району по маршрутам:

Лот № 1 «Автовокзал г. Брест – д. Збироги»;

Лот № 2 «Автовокзал г. Брест – аг. Мухавец – Закий»;

Лот № 3 «Автовокзал г. Брест – г.п. Домачево – Богданы».

Субсидии на покрытие убытков из средств районного бюджета на содержание вышеперечисленных маршрутов не предоставляются.

Конкурсные предложения принимаются до 17.00 8 февраля 2017 года (включительно) по адресу: г. Брест, ул. В. Хоружей, 2, каб. 47 (отдел экономики).

Телефоны для получения справочной информации: 80162 20-44-83, + 375-29-724-05-02.

Конкурс проводится 10 февраля 2017 года в 10.00 по адресу: г. Брест, ул. В.Хоружей, 2 (площадка для парковки транспортных средств справа от здания Брестского рай-исполкома).

Порядок проведения конкурса:

Документы на участие в конкурсе принимаются до 17.00 8 февраля 2017 года (перечень конкурсных документов размещен на официальном сайте Брестского райисполкома http://brestrik.gov.by/ и в отделе экономики Брестского райисполкома). Конкурсные предложения по каждому лоту подаются отдельно. 8 февраля 2017 года конкурсная комиссия запрашивает в УГАИ УВД Брестского облисполкома и Транспортной инспекции по Брестской области информацию о наличии у участников конкурса, водителей нарушений правил дорожного движения за календарный год, предшествующий дате проведения конкурса. Конверты с конкурсными предложениями вскрываются 10 февраля 2017 года в 10.00. Проводится осмотр транспорта.

Конкурс проводится в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2008 г. № 1398 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на право выполнения автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении».

Критерии оценки конкурсных предложений утверждены решением Брестского райисполкома от 27 ноября 2015 г. № 1598 «О некоторых вопросах организации автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении».

Затраты на проведение конкурса (оплата стоимости объявления в газете «Заря над Бугом») распределяются пропорционально между победителями конкурса.