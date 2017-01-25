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В Ошмянском районе под колесами погрузчика погиб человек

26.01.2017 12:33 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 26 января. Ошмянский районный отдел Следственного комитета возбудил дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса в отношении 22-летнего местного жителя за нарушение правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления СК по Гродненской области Сергей Шершеневич, 24 января около 17.45 на поле вблизи деревни Онжадово Ошмянского района из кабины двигавшегося погрузчика "Амкодор" под управлением 22-летнего водителя выпал 44-летний пассажир. Попав под колеса погрузчика, он скончался на месте от полученных травм.

Следователи установили, что погибший был охотником. Для подкармливания диких животных он попросил помощи родственника, который без согласования с руководством сельскохозяйственного предприятия выехал в лес на погрузчике, груженом силосом. В нарушение правил безопасности погибший мужчина сидел в кабине на самодельном табурете при открытой двери. В результате в момент ускорения движения для проезда размытого участка пути не удержался и выпал из кабины.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося следователи тщательно осмотрели место происшествия, провели ряд иных процессуальных действий. Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Выясняется физическое состояние водителя и погибшего. Есть основания полагать, что они оба находились в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим правовая оценка действиям подозреваемого будет дана по окончании расследования.

В целях выяснения причин и условий совершения преступления следователи тщательно изучают на сельскохозяйственном предприятии порядок допуска транспортных средств на линию, вопросы соблюдения трудовой, исполнительской и производственно-технологической дисциплины, расходования кормов, по результатам чего внесут представления в заинтересованные ведомства для устранения всех недостатков и их недопущения в будущем.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 26 января. Ошмянский районный отдел Следственного комитета возбудил дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса в отношении 22-летнего местного жителя за нарушение...

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