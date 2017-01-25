МИНСК, 26 янв – Sputnik. Субъекты хозяйствования, которые попали под следствие, должны более активно отстаивать свои интересы в судах, заявила председатель комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Наталья Гуйвик в четверг в Минске.

Вопросы изменения уголовного и административного законодательства в экономической сфере обсуждаются в нижней палате белорусского парламента в четверг на заседании круглого стола на тему "Уголовная политика в отношении преступлений против порядка осуществления экономической деятельности".

"В современных условиях рыночной экономики растет число зарегистрированных преступлений в экономической сфере. Если в 2013 году их в стране было зарегистрировано 2321, то в 2016 – уже 2817", – сообщила Гуйвик.

Вместе с тем она отметила, что субъекты хозяйствования, которые попали под следствие, крайне редко отстаивают свои интересы в суде. В данной связи она привела пример: в 2015 году в судах было рассмотрено только 15 уголовных дел, по которым опротестовывались результаты проверки Комитета государственного контроля.

Глава парламентской комиссии также отметила, что парламентарии рассмотрят предложения о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса, которые применяются в сфере экономической деятельности.

"Перед нами стоит в настоящее время две задачи: первая – усиление борьбы с экономическими преступлениями, а с другой стороны – создание более благоприятных условия для ведения бизнеса", – сказала Гуйвик.

Презумпция невиновности

В свою очередь заместитель председателя комиссии по законодательству и государственному строительству Совета республики Национального собрания Беларуси Виктор Чайчиц считает, что при рассмотрении дел так называемой экономической направленности "давно пора изжить практику только обвинительного уклона".

По его словам, ведь есть презумпция невиновности, но в белорусских судах в подавляющем большинстве дела за экономические преступления рассматриваются только с обвинительным уклоном.

Конфискацию отменить

Доцент кафедры уголовного права юридического факультета Белорусского государственного университета профессор Алексей Лукашов считает, что из уголовного законодательства нужно исключить норму о конфискации всего имущества.

Он полагает, что нужно оставить спецконфискацию и штрафные санкции.

"Все, что лежит за гранью недозволенного, нужно конфисковывать, а то, что нажито честным путем – это конфисковывать нельзя", – сказал профессор.