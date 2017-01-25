Около месяца назад председатель Белорусского национального молодежного совета РАДА Алесь Крот решил поменять паспорт и сфотографировался в вышиванке. Однако его документы не приняли, сославшись на недопустимость на изображении незарегистрированных символов. После разбирательств паспорт Алесю все-таки выдали — делать новые снимки не пришлось. А TUT.BY узнал, как можно фотографироваться на главный документ, а как — не стоит.

Правила прописаны в «технических требованиях к фотографиям для паспортов» постановления МВД № 200. В них, например, говорится что нельзя делать фото в головном уборе. Исключение не делают даже по религиозным убеждениям — мусульманке в хиджабе сниматься для паспорта нельзя. Запрещено фотографироваться и в форменной и спецодежде. То есть стюардессы, военные, строители в робе, официанты и другие люди, которые работают в униформе, на фото паспорте должны быть без нее. Однако закон не оговаривает, к чему относится одежда духовных лиц. Сутана, ряса или воротничок пастыря будут едва видны на стандартном фото, и поэтому не запрещены.



Этот снимок сначала не приняли, но потом паспорт все же был выдан. Фото со страницы Алеся Крота в Facebook

В соответствии с инструкцией, к фотографиям на паспорт предъявляются требования по международному стандарту, установленные для машиносчитываемых документов. Так, по стандарту ICAO, запрещено фотографироваться в очках с толстой оправой. Она должна быть тонкой и не закрывать глаза. Кроме того, запрещены солнцезащитные очки и очки с тонированными стеклами. Исключение в этом случае — лишь для инвалидов по зрению.

Не допускается наличие на лице, шее, предметах одежды фотографируемого символики, не зарегистрированной в установленном порядке (кроме ювелирных изделий и бижутерии). «Погоня» — исторический герб и к незарегистрированной символике не относится. Поэтому элемент с «Погоней» в одежде не запрещен, как и национальный орнамент.

В МВД напоминают: фотография владельца документа — один из основных критериев, по которому происходит идентификация человека. Поэтому, если внешний вид будет кардинально отличаться от фотографии в паспорте, могут возникнуть проблемы. Например, фото с бородой (которой в реальности уже нет), ярким макияжем, экстравагантной прической и ярким цветом волос допустимы. Ведь человека можно идентифицировать по ушам, глазам и строению лица. Но нужно быть готовым к тому, что, скажем, на границе возникнут проблемы. Если обладателя паспорта не идентифицируют, его не выпустят из страны. Именно поэтому МВД рекомендует делать фото, соответствующие вашей актуальной внешности.

Правило выше касается и людей, которые пока не сменили пол , но, например, пьют гормоны и выглядят и одеваются как противоположный пол. Запрета сохранить в паспорте изначальную фотографию нет, но рекомендовано заменить фото на более актуальное. При этом при официальной смене пола замена паспорта обязательна.



Изображение: Антон Девятов

Существуют и технические требования к фотографии на документ. Белорусские правила согласованы с международным стандартом фотографий на паспорт, по которым работают считывающие устройства. Трафарет для фотопечати должен быть размером 40×50 мм, размер фотографий, уже обрезанных для наклеивания, — 35×45 мм. Длина лица на изображении от подбородка до окончания волосяного покрова — от 32 до 35 мм. Верхнее поле над головой должно составлять 2−3 мм. Человек на фото должен быть анфас, стоять на ровном светлом фоне при передне-верхне-боковом освещении. Допускается только техническая ретушь, а сама фотография должна быть без царапин и изломов.