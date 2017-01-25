В мае уличным музыкантам предоставят 12 официальных площадок для выступлений в подземных переходах, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Проект «Музыкальная карта Минска» охватит не только центр, но и отдаленные районы — переходы у торгового центра «Столица», ГУМ, рядом со станциями метро «Пушкинская», «Площадь Якуба Коласа», «Партизанская», «Могилевская», «Малиновка», «Петровщина», «Каменная Горка» и др.

— Прошлым летом заметным событием в жизни города стал фестиваль «Пешеходка» в Верхнем городе. Каждую субботу туда приходило много людей, чтобы послушать уличных музыкантов. Мы подумали, что это может происходить и за пределами Верхнего города на протяжении года, — отметила первый заместитель начальника Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома — начальник управления культуры Виталина Рудикова.

Чтобы получить разрешение выступать на специально выделенной для этого площадке, музыкантам необходимо оставить заявку госучреждению «Минскконцерт» на сайте пешеходка.бел или в группах в соцсетях «Пешеходка\ Пешеходный квартал».

Исполнителей и коллективы, которые захотят принять участие в концертах в подземке, пригласят выступить 13 мая на фестивале «Звуки улиц». Это будет своеобразное прослушивание, после которого жюри выдаст разрешение весь год выступать на «Музыкальной карте Минска». Оно позволит давать концерты в любой день на каждой из 12 площадок.

— Многие и сейчас играют в подземных переходах, но нам хотелось бы, чтобы это происходило не так стихийно, — поясняет художественный руководитель ГУ «Минскконцерт» Елена Родионова. — Чтобы музыканты были не безликими, а хорошо известными зрителям. Чтобы на выступления приходило много людей. Мне кажется, это поможет сформировать у публики более серьезное отношение к уличной музыке. Мы будем готовить афиши, анонсировать программу, обозначим все площадки специальными баннерами.

В феврале в интернете опубликуют положение, где будут оговорены все условия участия, и карту площадок.

— Мы изучили опыт подобных проектов в Париже, Торонто, Москве, Санкт-Петербурге. На улицах заграничных городов нам кажется, что праздничная приятная атмосфера там возникла сама по себе, но это не так — все подготовлено и продумано, у каждого музыканта есть специальное разрешение, за которое ему иногда и платить приходится. В Барселоне, например, его выдают на год. В Нью-Йорке или Лондоне для выступлений в метрополитене проводят очень серьезный отбор. Пусть и наш город украсит новый музыкальный проект, — подчеркнула Виталина Рудикова.