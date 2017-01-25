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Праздник дуба впервые пройдет на Островетчине
26.01.2017 14:19 — Новости Общества | Tut.by
Как рассказала начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Островецкого райисполкома Наталья Сенють, дуб для Островетчины имеет особое, почти сакральное значение. Это дерево изображено на гербе Островца. Кроме того, 49% территории района заняты лесами, среди которых немало дубрав,
Три дуба в самом Островце признаны памятниками природы, а возраст двух недалеко от деревень Трокеники и Страча более 500 лет. Все это и дало повод посвятить этому мощному дереву отдельный праздник. Организаторы назвали его всенародным и рассчитывают, что он привлечет не только местных жителей, но и гостей из других областей, и уроженцев Островетчины, которые ныне живут за рубежом, и туристов из Литвы и Польши.
Как отметила Наталья Сенють, точная дата празднования пока уточняется и станет известна чуть позже, но провести его планируют в июне.
Местом проведения станет архитектурный ансамбль центра Ворнян начала 19 века, а также остров с башней.
Основные события праздника будут посвящены «виновнику торжества» дубу. В планах организаторов выставки и конкурс изделий народных мастеров из дуба, конкурс песен и частушек об этом дереве-исполине. Участники будут жечь костры, плести венки из дубовых листьев.
На Островетчине рассчитывают, что всенародный праздник дуба станет брендовым для района.
В Островце в этом году планируют провести также праздник, посвященный пятилетию присвоения райцентру статуса города.
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Три дуба в самом Островце признаны памятниками природы, а возраст двух недалеко от деревень Трокеники и Страча более 500 лет. Все это и дало повод посвятить этому...
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