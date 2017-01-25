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На Витебщине будут судить 37-летнего мужчину за убийство матери-инвалида

26.01.2017 14:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве матери. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения или казни. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Витебской области.


Фото: Госкомитет судебных экспертиз

Установлено, что днем 17 июля прошлого года 37-летний житель агрогородка в Дубровенском районе пришел после работы домой, где находились мать и ее сожитель. К тому моменту женщина была пьяной, что возмутило сына — он негативно относился к употреблению ею алкоголя.

«Возникший словесный конфликт перерос в несколько ударов руками по голове, которые, как считал сын, должны были отрезвить мать и привести ее в чувство. Позже вечером, когда они остались дома одни, конфликт продолжился. Сын несколько раз ударил мать руками, а также схватил стоящую рядом мухобойку и нанес удары по различным частям тела», — рассказала официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова.

Известно, что 56-летняя женщина была инвалидом 1-й группы. Через несколько часов после случившегося она умерла. Заметив это, сын вызвал скорую помощь.

Позже эксперты выяснили: нанесенные травмы относятся к категории тяжких и привели к смерти. При этом мужчина не находился в состоянии аффекта и осознавал, что делает.

Мужчине предъявлено обвинение по п. 2,6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью). Санкция статьи — вплоть до пожизненного заключения или смертной казни.

Обвиняемый находится в заключении под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного заключения или казни.

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