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Белорусы в Антарктиде впервые вышли в эфир в коротковолновом диапазоне
26.01.2017 14:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв — Sputnik. Белорусская полярная станция, расположенная в Антарктиде, впервые вышла в эфир в коротковолновом диапазоне связи, сообщили в четверг Sputnik в Национальной академии наук Беларуси (НАН).
Участники девятой белорусской антарктической экспедиции направили коллективу НАН поздравление по случаю Дня науки.
"Это событие знаменательно еще и тем, что по полярной традиции первый выход на связь на коротких волнах оповещает международное сообщество о появлении нового национального объекта на карте Антарктиды и подтверждает серьезность намерений страны в данном регионе Планеты", — цитирует НАН слова руководителя Белорусской антарктической экспедиции Алексея Гайдашова.
Он отметил, что в начале 2017 года, который объявлен в Беларуси Годом науки, участники экспедиции выполнили монтаж конструкций второго объекта станции, что обеспечит дальнейший переход к круглогодичной зимовке белорусских полярников в Антарктиде.
Кроме того полярники подняли на флагштоке станции белорусский флаг и флаг НАН. Как прошла церемония поднятия флагов в Антарктиде —
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Участники полярной экспедиции в честь Дня науки подняли в Антарктиде флаги Беларуси и Академии наук.
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