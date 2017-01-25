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Парламентские слушания по отмене смертной казни пройдут в 2018 году

26.01.2017 14:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 янв — Sputnik. Белорусские парламентарии намерены провести в начале 2018 года парламентские слушания по вопросу отмены смертной казни в стране, сообщил в четверг председатель комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Наумович.

"Мы планируем в начале следующего года выйти на проведение парламентских слушаний по данному вопросу", — сказал Наумович.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 26 янв — Sputnik. Белорусские парламентарии намерены провести в начале 2018 года парламентские слушания по вопросу отмены смертной казни в стране, сообщил...

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