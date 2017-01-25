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Лукашенко о зарплате в 500$: выйдем на нее - дальше давить не буду

26.01.2017 15:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что после достижения уровня средней зарплаты по стране в 500 долларов он не будет дальше "давить".

Глава государства требует довести среднюю зарплату по стране до уровня в 500 долларов. Беспрекословно исполнить это требование велела и глава администрации Лукашенко Наталья Кочанова.

"У нас нет такой катастрофы, когда нельзя заработать. Заработать можно. Но тем не менее нам надо повышать жизненный уровень. Средняя зарплата в 500 долларов — это не заоблачная цифра. Предварительно мне доложили, что мы уже в декабре прошлого года имели под 417 долларов среднюю зарплату по стране. Осталось совсем немного, чтобы достичь 500 долларов", — заявил Лукашенко.

Президент отметил, что скептики этой идеи есть и в правительстве, однако в этом отношении глава государства непреклонен.

"Невозможно — клади портфель и уходи. Если президент поставил задачу, она должна быть выполнена. Это что, нереализуемая задача? Реализуемая. Просто надо больше продать того, что мы умеем делать, и того, что не делали до сих пор. Продавайте и платите людям", — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер привел в пример некоторые страны, где доходы богатых заметно превышают доходы беднейших слоев населения.

"Смотришь и на некоторых наших богатеньких (благо, олигархов в стране нет): они больше отдыхают в год, чем работают. А посмотришь, что рабочие имеют у этого богатого человека, это 350 долларов. Так как ты можешь отдыхать на Сейшелах или Канарских островах, а рабочим не платить? Поэтому это никакой не популизм, это жизнь наших людей. Как бы ни было сложно, все-таки люди понимают ситуацию. За это надо им платить. Много не прошу — 500 долларов. Вот надо выйти на 500 долларов, а дальше пускай люди стараются, больше давить не буду", — добавил Лукашенко.

По словам Лукашенко, при бесплатной медицине и образовании, низкой стоимости ЖКУ и бензина такой уровень средней зарплаты вполне приемлем. "Я могу вам завтра дать 1000 долларов. Но — пришли учиться в школу — плати, как на Западе; кинулся в науку — плати. Поэтому лучше нам не ломать то, что есть, а это потихонечку совершенствовать", — заключил Лукашенко, его слова приводит БелТА.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства уверен, что заработать в стране можно, а до желаемой средней зарплаты в 500 долларов осталось "совсем немного".

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