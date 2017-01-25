Минск, 26 января. Международное сотрудничество по чернобыльской тематике в контексте принятия Генассамблеей ООН в декабре 2016 года новой резолюции по Чернобылю обсудили на встрече в штаб-квартире Программы развития ООН в Нью-Йорке 25 января заместитель министра иностранных дел Беларуси Валентин Рыбаков и администратор ПРООН Хелен Кларк.

"Белорусский представитель ознакомил Хелен Кларк с видением Беларусью следующего этапа многостороннего чернобыльского взаимодействия под эгидой ООН. Рыбаков отметил, что полученный странами и международными организациями уникальный опыт по преодолению последствий ядерной аварии необходимо сохранить в интересах всего мирового сообщества", — сообщает пресс-служба МИД.

Стороны подчеркнули важность "наполнения дальнейшего международного сотрудничества по чернобыльским вопросам с участием руководства ООН, заинтересованных стран и организаций". Знаковым событием в этой связи станет первое чествование в 2017 году Международного дня памяти о чернобыльской катастрофе 26 апреля, подчеркнули в министерстве. Также Беларусь и ООН договорились о совместных действиях по проведению памятных мероприятий в апреле 2017 года.

Кроме того, Рыбаков провел встречу с председателем Экономического и Социального совета ООН (ЭКОСОС), постоянным представителем Зимбабве при ООН Фредериком Шавой. Белорусский дипломат, как сообщается, обратил внимание собеседника "на необходимость учета специфических проблем стран со средним уровнем дохода, без решения которых невозможно достигнуть целей устойчивого развития". В свою очередь руководитель ЭКОСОС подтвердил лидерскую роль Беларуси в отстаивании в ООН интересов стран со средним уровнем дохода и в этой связи упомянул ранее направленное представителю Беларуси приглашение принять участие в начале марта 2017 года в качестве специально приглашенного гостя в тематическом форуме организации, посвященном проблематике стран со средним уровнем дохода.

Рыбаков в тот же день встретился с юрисконсультом и заместителем генерального секретаря ООН по юридическим вопросам Мигелем де Серпа Суарешем. Стороны обсудили возможное углубление сотрудничества между Беларусью и ООН в правовой области. Речь идет о заключении двустороннего соглашения об организации совместных мероприятий, а также возобновление практики проведения в Беларуси семинаров по правовым вопросам с участием экспертов ООН.

"Белорусский дипломат дал высокую оценку работе юридического управления ООН, отметив, что подготовленные этим управлением материалы о заключении международных договоров, заключительных положениях многосторонних международных договоров плодотворно используются в работе белорусскими государственными органами", — отметили в пресс-службе.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь и ООН договорились о совместном проведении памятных мероприятий к годовщине чернобыльской катастрофы в 2017 году Минск, 26 января. Международное сотрудничество по чернобыльской тематике в контексте принятия Генассамблеей ООН в декабре 2016 года новой резолюции по Чернобылю...

Алексей Александров, БелаПАН.