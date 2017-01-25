Минский городской суд не удовлетворил жалобу гражданина России и Израиля, известного блогера и путешественника Александра Лапшина, на решение Генеральной прокуратуры Беларуси об экстрадиции его в Азербайджан.



Александр Лапшин. Фото с его страницы в Facebook

Жалобу рассматривали на закрытом судебном заседании. Сейчас у Лапшина есть десять дней, чтобы обжаловать решение в Верховном суде.

Напомним, 17 января, заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стуквынес постановил экстрадировать блогера в Азербайджан .

Александра Лапшина задержали в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года по запросу Азербайджана. Блогер находится в черном списке азербайджанского МИД за посещение Нагорного Карабаха. Однако он въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту, в котором вместо «Александр» его имя указано как «Олександр».

За задержанного вступился Израиль: у Лапшина в том числе есть израильское гражданство. В стране опасаются, что, если блогера экстрадируют в Азербайджан, он может получить большой срок за шпионаж.

По информации СМИ, израильский МИД обратился к белорусским властям с просьбой не выдавать Лапшина Азербайджану, пока с ним не поговорят дипломаты. Замглавы миссии Израиля в Беларуси сумела попасть в СИЗО к Лапшину лишь 13 января, спустя почти месяц после его задержания.

Россия также выступает против экстрадиции Лапшина в Азербайджан. Об этом на пресс-конференции 17 января сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.