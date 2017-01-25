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Безработица снижается: в конце 2016 не работали всего 35,3 тыс. человек

26.01.2017 16:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 янв – Sputnik. Безработица в Беларуси продолжает снижаться, по состоянию на конец 2016 года количество официально зарегистрированных безработных было 35,3 тысячи человек, свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Безработица снижается: в конце 2016 не работали всего 35,3 тыс. человек
© Sputnik / Виктор Толочко
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В ведомстве констатируют, что в Беларуси году уже девятый месяц подряд наблюдается снижение количества безработных – с 53,8 тысячи в мае.

"В экономике Республики Беларусь в декабре 2016 года было занято 4 381,3 тысячи человек. По данным Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь численность зарегистрированных безработных на конец 2016 года составила 35,3 тысячи человек", – сказали в Белстате.

В комитете также сообщили, что уровень зарегистрированной безработицы на конец прошлого года составил 0,8% от экономически активного населения.

Таким образом, по сравнению с данными на начало декабря 2016-го количество безработных уменьшилось на 500 человек – с 35,8 тысячи.

 
Теги: Минск
 
 
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По сравнению с данными на начало декабря 2016-го количество безработных уменьшилось на 500 человек – с 35,8 тысячи.

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