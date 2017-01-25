МИНСК, 26 янв – Sputnik. Безработица в Беларуси продолжает снижаться, по состоянию на конец 2016 года количество официально зарегистрированных безработных было 35,3 тысячи человек, свидетельствуют данные Национального статистического комитета.



© Sputnik / Виктор Толочко Средняя зарплата в Беларуси резко выросла – до 801 рубля

В ведомстве констатируют, что в Беларуси году уже девятый месяц подряд наблюдается снижение количества безработных – с 53,8 тысячи в мае.

"В экономике Республики Беларусь в декабре 2016 года было занято 4 381,3 тысячи человек. По данным Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь численность зарегистрированных безработных на конец 2016 года составила 35,3 тысячи человек", – сказали в Белстате.

В комитете также сообщили, что уровень зарегистрированной безработицы на конец прошлого года составил 0,8% от экономически активного населения.

Таким образом, по сравнению с данными на начало декабря 2016-го количество безработных уменьшилось на 500 человек – с 35,8 тысячи.