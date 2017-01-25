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Лукашенко вручил дипломы и аттестаты ученым-практикам

26.01.2017 16:37 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на вручении дипломов докторов наук и аттестатов профессоров встретился со специалистов в разных областях национальной науки, которых объединяет наличие практических разработок, сообщает телеканал «МИР 24».

По словам Лукашенко, страна рассчитывает на ученых, особенно в экономике, поскольку именно с этим непосредственно связано дальнейшее существование страны.

«Все проблемы в связи с этим, как ни странно, лежат в сфере экономики. Экономика у нас абсолютно открытая. И нам надо ее сохранить в жесточайшей конкурентной борьбе. А конкуренции без науки не бывает», - подчеркнул глава государства.

Он также потребовал от правительства максимально внедрять научные разработки в производство и откорректировать саму модель управления наукой в стране.

«Поэтому ждите очень серьезного давления с моей стороны в сфере науки. Нам не нужна просто наука, которая даже если и не за бюджетные деньги живет, то просто существует. Нам нужна эффективная наука для производства», - сказал Лукашенко.

 
 
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Глава Беларуси заявил, что государство рассчитывает на отечественную науку, и дал задание правительству по максимуму внедрять научные разработки в производство.

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