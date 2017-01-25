﻿ В гомельском кафе блинчики с красной икрой назвали "блокадными". 21.by
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В гомельском кафе блинчики с красной икрой назвали "блокадными"

26.01.2017 16:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Плевком в прошлое назвал гомельский журналист идею администрации одного из городских кафе назвать блинчики с семгой, сливочным маслом и красной икрой в меню "блокадными".  Автор материала  в гомельском еженедельнике "Советский район" Александр Евсеенко посчитал нужным напомнить соотечественникам о тех страшных 872 днях, пока Ленинград был полностью отрезан от Большой земли.

По признанию журналиста, в середине 70-х он, будучи школьником, впервые увидел фильм "Неизвестная война", который был снят совместно советскими и американскими кинематографистами специально для американской аудитории. Тем не менее кто-то "наверху" решил, что этот фильм непременно нужно посмотреть советским школьникам.

"Мы, тогдашние пацаны, думали, что о блокаде знаем если не все, то многое. Знали о знаменитом дневнике Тани Савичевой, знали о строго нормированных граммах хлеба в сутки, знали даже ужасающие цифры: за годы блокады в трехмиллионном до войны городе от голода и холода умерло более 600 тысяч человек", — вспоминает автор статьи и признает, что этих знаний было мало.

После просмотра "Неизвестной войны" для него стали откровением рассказы очевидцев о "котлетах" из сваренных книжных переплетов, о массовом поедании кошек, собак, мышей и крыс, о "супе" из обойного клея и начисто обглоданных деревьях весенней порой.

"Ничего не знали мы о знаменитом ленинградском "кофе", который "варили" из обожженной земли, пропитанной сахаром после уничтожения фашистской авиацией продовольственных складов", — приводит еще один красноречивый пример Евсеенко.

Увидев в меню "Блинчики "Блокадные", журналист не поверил своим глазам. До сих пор он был уверен, что слова "Ленинград", "блокада", "голод", "смерть", "героизм" и "непокоренность" — синонимы. Но никак не красная игра с семгой. На этот ляп Евсеенко указал администрации кафе, которая заверила, что "меры будут приняты".

Большинство пользователей соцсетей поддержали автора и даже потребовали "набить морду администрации кафе". Впрочем, были и те, кто усомнился в правдоподобности изложенного, назвав статью фейком. Sputnik связался с журналистом.

"Кафе находится в Гомеле на Речицком проспекте. Я не стал писать его название, так как администрация пообещала в тот же день внести в меню изменение. Сделали они это или нет, не проверял. Откровенно говоря, заходить туда уже нет желания", —  признался журналист.

 
Теги: Гомель
 
 
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