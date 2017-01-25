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История о филине и коте: нарисован неофициальный "герб" Бреста

26.01.2017 17:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 янв – Sputnik. Дизайнер из Бреста Анна Редько нарисовала по мотивам нашумевшей в интернете истории об охоте филина на кота картинку, которую интернет-пользователи уже назвали неофициальным гербом города,– набросок художник разместила на своей странице в Facebook.

О неоднозначном случае охоты филина на кота в областном центре стало известно в начале января благодаря очевидцу, который снял хищную птицу с мертвым домашним животным в когтях. Фото разошлось по социальным сетям и, по словам брестчан, стало в городе практически мемом.

На рисунке дизайнера схематически изображены филин и кот, помещенные на геральдический щит. Художница предлагает пользователям придумать девиз, который будет размещен под гербом.

Запись Редько собирает перепосты и лайки, а в Facebook рисунок уже назвали неофициальным гербом областного центра, который в 2019 году будет отмечать тысячелетие.

Как ранее пояснили Sputnik в информационной службе организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны", филин в Брест попал, скорее всего, случайно и не представляет опасности для людей. В организации подчеркнули, что эта птица обитает в глухих лесах и ее появление в Бресте — необычное происшествие. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Художница предлагает пользователям придумать девиз, который будет размещен под гербом.

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