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Электропоезду "Гомель - Минск" предлагают придумать имя

26.01.2017 17:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Железнодорожники предлагают всем желающим присылать свои варианты названия для электропоезда, курсирующего между Гомелем и белорусской столицей. Предложенное название должно быть лаконичным, легким в визуальном и слуховом восприятии, а также подходящим для поезда, сообщается на сайте БелЖД.


Высказать свои идеи и предложить вариант названия для семивагонного скоростного электропоезда ЭПМ можно, заполнив соответствующую анкету на сайте Белорусской железной дороги.

Среди всех предложенных вариантов отберут наиболее яркие и четко обоснованные. Их и выставят на общественное обсуждение, чтобы определить победителя.

 
Теги: Гомель
 
 
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Окончательное имя поезда планируется выбрать из наиболее понравившихся и четко обоснованных по средствам общественного обсуждения.

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