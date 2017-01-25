Железнодорожники предлагают всем желающим присылать свои варианты названия для электропоезда, курсирующего между Гомелем и белорусской столицей. Предложенное название должно быть лаконичным, легким в визуальном и слуховом восприятии, а также подходящим для поезда, сообщается на сайте БелЖД .





Высказать свои идеи и предложить вариант названия для семивагонного скоростного электропоезда ЭПМ можно, заполнив соответствующую анкету на сайте Белорусской железной дороги.

Среди всех предложенных вариантов отберут наиболее яркие и четко обоснованные. Их и выставят на общественное обсуждение, чтобы определить победителя.