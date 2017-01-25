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Электропоезду "Гомель - Минск" предлагают придумать имя
26.01.2017 17:40 — Новости Общества | Tut.by
Железнодорожники предлагают всем желающим присылать свои варианты названия для электропоезда, курсирующего между Гомелем и белорусской столицей. Предложенное название должно быть лаконичным, легким в визуальном и слуховом восприятии, а также подходящим для поезда, сообщается на сайте
Высказать свои идеи и предложить вариант названия для семивагонного скоростного электропоезда ЭПМ можно, заполнив соответствующую
Среди всех предложенных вариантов отберут наиболее яркие и четко обоснованные. Их и выставят на общественное обсуждение, чтобы определить победителя.
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Окончательное имя поезда планируется выбрать из наиболее понравившихся и четко обоснованных по средствам общественного обсуждения.
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