Объектом внимания американской и российской прессы в последнее время стал Сергей Миллиан — белорус из Шарковщины, давно переехавший в Штаты и якобы имеющий тесные связи с Дональдом Трампом. Авторитетная газета The Wall Street Journal заявила , что он мог стать одним из источников доклада о компромате на нового президента США. Чтобы больше узнать об этом человеке, TUT.BY связался с отцом Сергея.



Сергей Миллиан с Дональдом Трампом и Хорхе Пересом, миллиардером, застройщиком недвижимости в Майами и владельцем The Related Group. Фото: Facebook

Кукуть — такую фамилию Сергей Миллиан получил при рождении. Его отец, Миледий Кукуть, живет в Шарковщине Витебской области, работает инспектором по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности в райисполкоме, пишет стихи и прозу, издается. О деятельности сына в США отец мало знает, но уверен, что Сергей — порядочный человек.

— Небылицы разные собирают. Когда Трамп баллотировался, сын говорил, что это человек хороший. А как там что, я утверждать не могу. Он честный и добросовестный человек, никому ничего не сделал злого. Чего смог, он достиг.

38-летний Сергей Кукуть всегда был активным и амбициозным. В школе ему легко давался английский. Миледий Николаевич вспоминает, как иногда по ночам заставал сына в наушниках — тот слушал иностранную речь. А когда в начале 90-х в шарковщинскую школу приехала делегация из США, десятиклассник Сережа стал у них переводчиком.

Поступал Сергей закономерно в МГЛУ, на специальности «филолог» и «военный переводчик». По словам отца, в то время они с матерью чаще навещали сына в Минске, чем он их в Шарковщине. На каникулах Сергей постоянно ездил на конференции с докладами от университета, а на три летних месяца отправлялся за границу — в Чехию, Италию, США.

— Он, когда учился, дома почти не бывал. Есть такие, что через выходные приезжают, а мой за год, может, раза два у нас был, — говорит отец. — Он все время был на виду, каждое лето ездил за границу, привозил даже видеокамеры. Он самостоятельным был.

После МГЛУ Сергей поступил в Академию управления при президенте. Как говорит отец, собирался стать юристом-международником. Окончив два курса, отправился на стажировку в Штаты и назад уже не вернулся. Было это около 15 лет назад. В США белорус сначала работал в юридической фирме, а после открыл свой бизнес.

— У него пошло и пошло, и пошло. Его выбрали президентом торговой палаты. Я у него в гостях тогда был, видел их собрания. Смотрю — он на трибуну зашел и что-то говорит. А я же не понимаю по-английски. Белорусский посол к нему приезжал, с губернатором он встречался, — рассказывает Миледий Николевич.

На вопрос, как белорус стал главой Российско-Американской торгово-промышленной палаты в США, отец отвечает:

— Он там, где можно заработать деньги. Он и белорусские предприятия отправлял на какие-то выставки в Нью-Йорке. Он бы с удовольствием больше работал в Беларуси, но как-то не получается, наверно. Я думаю, что он для нашей страны много чего мог бы сделать в Америке. С Россией — это бизнес, а теперь он даже с Китаем больше работает. Я особо не расспрашиваю.

Сергей Кукуть стал Сергеем Миллианом, когда получил американское гражданство. Перед сменой фамилии он посоветовался с отцом.

— Он дисциплинированный у меня, спросил, не против ли. Фамилия у нас не очень благозвучная. Мне тоже многие советовали поменять. Только, как говорится, не фамилия красит человека, а человек фамилию. А я, слава богу, за всю жизнь свою фамилию не опозорил, — рассуждает отец. — А чего он Миллиан взял, я не знаю. У нас была бабушка по фамилии Мельянович, может, поэтому.

Хотя бы раз в год Сергей старается навещать Шарковщину, а с родителями общается по скайпу почти каждую неделю. Он сам предупредил их о скандале, который его затронул.

— Он сказал: «Вы не пугайтесь, про меня там разное говорят». Уже месяцев шесть идет на него давление. Нашли крайнего. Но он сказал, что планирует судиться с этими недобросовестными журналистами. Он крепко не рассказывает и правильно делает. Я из прессы больше узнаю.

В Шарковщине земляк, сумевший выбиться в люди за океаном, — повод для гордости. Портреты Сергея висят в школе, где он учился, и в «галерее знаменитых людей» местной библиотеки, с гордостью говорит отец.

— В глаза все хорошо говорят, за глаза не могу сказать. Только просят, чтобы он всегда называл Шарковщину, где бы не выступал. Потому что, когда он на российском канале был, про него сказали: «Россиянин, родился в Беларуси»…

Это обидно вдвойне, потому что отец с сыном всегда разговаривают друг с другом только на белорусском. Рассказывая об этом, Миледий Николевич переходит на мову.

— Я пішу на мове ўвесь час, и мы з ім заўжды размаўляем па-беларуску. Ён з ахвотай, сам заўжды гаворыць: «Папа, прашу цябе, только па-беларуску». Ён лінгвіст, часам ён мяне выпраўляе: «Папа, троху не там націск зрабіў». Так склалася, што ён был больш патрэбны там. Я думаю, каб ён тут застаўся, ён таксама не апошні бы быў.

В начале января американское издание Buzzfeed опубликовало «досье Трампа» — документы, в которых, среди прочего, говорилось о связи нового президента США с российскими спецслужбами. Согласно «досье», ФСБ может шантажировать Трампа видеозаписью из московского отеля, где миллиардер останавливался в 2013 году и куда он якобы приводил проституток. Несколько дней назад газета The Wall Street Journal сообщила, что одним из источников авторов «досье» был Сергей Миллиан. Сам он заявил журналистам, что никогда не работал «ни на российское правительство, ни на российскую армию. Так же он опроверг свою тесную связь с Трампом, заявив, что «был брокером в рамках одного из его многочисленных проектов в сфере недвижимости».