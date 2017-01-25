﻿ Гомельский блогер, который раздевал в интернет-эфире несовершеннолетних: "Канал удалили, зато жив". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Гомельский блогер, который раздевал в интернет-эфире несовершеннолетних: "Канал удалили, зато жив"

26.01.2017 17:48 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Гомельский стример Андрей Бурим, известный как MellStroy, который скрывается от милиции и разъяренных пользователей соцсетей, дал о себе знать. На своей странице во ВКонтакте он разместил свежее фото, которое сопроводил дерзкой подписью: «Канал удалили. За то жив. Если желание есть, могу новый создать и опять стримить» (орфография и пунктуация автора сохранены). Под постом Бурима уже 500 лайков и более 300 комментариев. TUT.BY связался с блогером.


Напомним, после разразившегося скандала вокруг стримов с раздеваниями несовершеннолетних, Андрей Бурим исчез, однако сегодня неожиданно появился в Сети.

Молодой человек рассказал TUT.BY, что сейчас находится в Беларуси и в ближайшее время планирует вернуться домой. Парень признался, что не рассчитывал на шумиху вокруг своих стримов и до сих пор не считает, что делал что-то незаконное.

— Порнографии на стримах не было, — стоит на своем блогер.

— Но ты ведь знал, что перед тобой несовершеннолетние?

— Сейчас сложно определить по внешнему виду возраст девушки.

— Как тебе пришла в голову мысль зарабатывать таким образом?

 С видеомейкингом мне не очень шло. Но кроме этого же есть прямые трансляции, ну вот и решил попробовать, вдруг это мое. О заработке вообще сначала не думал. Но потом, когда углубился в эту сферу, понял, что есть функция донатов. Люди кидали пожертвования, которые мне улучшали настроение. И в последнее время было все нормально с этим. На зимние ботинки хватало.

Напомним, стример Андрей Бурим прославился своими живыми эфирами, во время которых раздевал девочек. Молодой человек связывался с подписчицами через видеосвязь программы Skype. В процессе видеообщения гомельчанин подсказывал собеседницам, каким образом и какие предметы одежды необходимо снять. Процесс транслировался на канале видеоблогера (влогера) в прямом эфире. Все это обеспечило парню бешеную популярность — десятки тысяч подписчиков.

Разоблачил молодого человека блогер из Нижнего Новгорода АЙДЭН. Он создал ролик «Стример РАЗДЕВАЕТ подписчиц в скайпе // правда о MellStroy 18+», в котором подробно рассказал о том, каким образом Андрей Бурим добился популярности на Youtube.

Теперь милиция проводит проверку, а специальная комиссия изучает стримы 18-летнего гомельчанина на наличие в них признаков порнографии.

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гомельский стример Андрей Бурим, известный как MellStroy, который скрывается от милиции и разъяренных пользователей соцсетей сегодня дал о себе знать. На своей...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Электропоезду "Гомель - Минск" предлагают придумать имя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика