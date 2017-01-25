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Чутье и современная техника: как работает таможня Беларуси

26.01.2017 17:58 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Международный день таможенника отмечают в Беларуси. Корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев побывал на одном из пунктов пропуска и увидел, кто и как защищает границы Евразийского Экономического союза.

Кокер-спаниель Санта ищет запрещенные вещества. Пару минут, и собачий вердикт вынесен: салон чист. Обученный пес на границе - незаменимый «союзник». На счету Санты - сотни задержаний. «Быстро находит, работает качественно и много может досмотреть транспортных средств», - говорит о собаке главный инспектор Кинологической службы Павел Колесников.

Контрабандисты прячут товар, где только можно. Например, телефоны в стиральном порошке или сигареты в пустотах автомобилей. Но все тайное становится явным рано или поздно - у таможенников глаз-алмаз.

Говорят, что таможенники обладают особым чутьем. Но все равно без специальной техники не обойтись. Аппарат в досмотровом центре, который просвечивает фуры насквозь, за год досматривает больше ста тысяч автомобилей. 10 минут, и сразу понятно, что везут. Таможенники отмечают, с таким оборудованием тайники в авто теперь можно найти без особого труда. Но все равно есть те, кто пытается обмануть и специалистов, и технику.

«Диапазон выявлений у нас обширный. От наркотических средств, психотропов, до крупных партий легкой промышленности», - отметил начальник отдела проведения операций таможенного контроля Виталий Парфенов.

Защитить страну от контрабанды, но при этом не тревожить добросовестных перевозчиков. Компании с хорошей репутацией уже проходят белорусскую границу гораздо быстрей. Для них - электронные очереди и «зеленый коридор».

«Снижая контроль и нагрузку, мы не теряем качество. Только менее 2% товаров и машин мы подвергаем физическому досмотру. То есть из 100 машин только две мы проверим», - поясняет начальник Гродненской региональной таможни Андрей Ковальчук.

Увеличивать пропускную способность таможенных пунктов придется и дальше. Транспортный поток, убеждены эксперты, с каждым годом будет расти. Ведь Беларусь - это западные ворота ЕАЭС.

 
 
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Для спецтехники и глаз сотрудников не останутся незамеченными телефоны в стиральном порошке, сигареты и наркотики в пустотах автомобилей.

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