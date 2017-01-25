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Чутье и современная техника: как работает таможня Беларуси
26.01.2017 17:58 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Международный день таможенника отмечают в Беларуси. Корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев побывал на одном из пунктов пропуска и увидел, кто и как защищает границы
Кокер-спаниель Санта ищет запрещенные вещества. Пару минут, и собачий вердикт вынесен: салон чист. Обученный пес на границе - незаменимый «союзник». На счету Санты - сотни задержаний. «Быстро находит, работает качественно и много может досмотреть транспортных средств», - говорит о собаке главный инспектор Кинологической службы Павел Колесников.
Говорят, что таможенники обладают особым чутьем. Но все равно без специальной техники не обойтись. Аппарат в досмотровом центре, который просвечивает фуры насквозь, за год досматривает больше ста тысяч автомобилей. 10 минут, и сразу понятно, что везут. Таможенники отмечают, с таким оборудованием тайники в авто теперь можно найти без особого труда. Но все равно есть те, кто пытается обмануть и специалистов, и технику.
Защитить страну от контрабанды, но при этом не тревожить добросовестных перевозчиков. Компании с хорошей репутацией уже проходят белорусскую границу гораздо быстрей. Для них - электронные очереди и «зеленый коридор».
Увеличивать пропускную способность таможенных пунктов придется и дальше. Транспортный поток, убеждены эксперты, с каждым годом будет расти. Ведь Беларусь - это западные ворота ЕАЭС.
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Для спецтехники и глаз сотрудников не останутся незамеченными телефоны в стиральном порошке, сигареты и наркотики в пустотах автомобилей.
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