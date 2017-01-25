На государственное авиационное аварийно-спасательное учреждение «Авиация» Министерства по чрезвычайным ситуациям возложены задачи санитарной авиации. Соответствующий Указ № 27 Александр Лукашенко подписал 26 января, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: «СБ Беларусь сегодня»

В соответствии с документом, задачами санитарной авиации являются доставка медицинских работников к местам оказания первой помощи, содействие им в доставке больных или пострадавших в учреждения здравоохранения.

Совету Министров поручено в шестимесячный срок определить упрощенный порядок использования воздушного пространства Беларуси судами ГААСУ «АВИАЦИЯ», в том числе при выполнении посадок и взлетов в населенных пунктах. Министерство здравоохранения должно в шестимесячный срок закупить оборудование для выполнения задач санитарной авиации с последующей его передачей в оперативное управление ГААСУ «АВИАЦИЯ» на безвозмездной основе.

Как пояснил TUT.BY помощник министра по чрезвычайным ситуациям Виталий Новицкий, ранее авиация МЧС такие функции не выполняла. Спасателей привлекали лишь для доставки донорских органов.

«Дело в том, что наши вертолеты сейчас не оборудованы для перевозки пострадавших. Необходимо приобрести специальные медицинские модули, которые используют для таких целей», — рассказал Виталий Новицкий

По его словам, необходимо также определить порядок привлечения авиации МЧС для перевозки пострадавших. А также решить вопрос по сооружению вертолетных площадок вблизи больниц во всех областных центрах и в Минске.

Решением всех этих вопросов займется рабочая группа, в которую также войдут представители Минздрава страны.