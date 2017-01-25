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Слесарям "Борисовгаза" за смерть шестерых людей дали по 4 года "химии"
26.01.2017 18:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв — Sputnik. Два слесаря-газовщика признаны виновными в смерти шести человек от угарного газа и приговорены к четырем годам в исправительной колонии в условиях поселения каждый.
© Sputnik / Виктор Толочко
Трагедия произошла зимой 2016-го года: в одном из домов Борисова от угарного газа погибли сразу две семьи — в общей сложности шесть человек. По версии следователей, произошло ЧП из-за неосторожности со стороны газовщиков.
Рассмотрение данного уголовного дела началось в суде Борисовского района 5 января, обвиняли слесарей по ч. 2 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Беларуси. Свою вину слесари-газовщики в ходе суда не признавали.
Суд решил наказать газовщиков так же, как и просило обвинение: каждому — по четыре года "химии".
Среди погибших в январе 2016 года в Борисове были и двое несовершеннолетних — 10 и 17 лет.
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Обвиняемых взяли под стражу в зале суда, хотя это приговор не окончательный и может быть обжалован в течение 10 дней.
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