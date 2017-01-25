Блошиный рынок собираются организовать в центре Гродно, сообщили в Гродненском горисполкоме.

«В Гродно немало людей, которые увлекаются коллекционированием, многие обладают интересными собраниями, которыми готовы поделиться с жителями города. Поэтому решено выделить единое место, где гродненские коллекционеры смогут постоянно устраивать выставки и демонстрации, а также выставлять на продажу изделия из своих собраний, антиквариат», — сообщила заместитель председателя Гродненского горисполкома Зоя Кулеша.

Предварительно в качестве такой универсальной площадки для коллекционеров выбран Дворец культуры текстильщиков на площади Советской, где предполагается развивать и пропагандировать коллекционирование. В теплое время года в сквере у ДК хотят проводить торговлю по принципу блошиных рынков, которые есть во многих европейских городах. С другой стороны появятся также торговые ряды ремесленников.

«Дворец культуры и территория вокруг него находится в центре пешеходных туристических маршрутов по историческому Гродно. Таким образом, познакомиться с коллекциями гродненцев и изделиями народных мастеров смогут многочисленные туристы», — пояснила зампред горисполкома.