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Блошиный рынок появится в центре Гродно

26.01.2017 20:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Блошиный рынок собираются организовать в центре Гродно, сообщили в Гродненском горисполкоме.

«В Гродно немало людей, которые увлекаются коллекционированием, многие обладают интересными собраниями, которыми готовы поделиться с жителями города. Поэтому решено выделить единое место, где гродненские коллекционеры смогут постоянно устраивать выставки и демонстрации, а также выставлять на продажу изделия из своих собраний, антиквариат», — сообщила заместитель председателя Гродненского горисполкома Зоя Кулеша.

Предварительно в качестве такой универсальной площадки для коллекционеров выбран Дворец культуры текстильщиков на площади Советской, где предполагается развивать и пропагандировать коллекционирование. В теплое время года в сквере у ДК хотят проводить торговлю по принципу блошиных рынков, которые есть во многих европейских городах. С другой стороны появятся также торговые ряды ремесленников.

«Дворец культуры и территория вокруг него находится в центре пешеходных туристических маршрутов по историческому Гродно. Таким образом, познакомиться с коллекциями гродненцев и изделиями народных мастеров смогут многочисленные туристы», — пояснила зампред горисполкома.

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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