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БелАЭС: Литва не верит ни Минску, ни МАГАТЭ

26.01.2017 18:35 — Новости Общества | БДГ  
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Обеспокоенность заявлениями миссии МАГАТЭ о том, что учтены ве угрозы при строительстве Белорусской АЭС, выразил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
 
Беларусь учла все внешние угрозы при проектировании станции, заявил руководитель Департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ. А Беларусь готова воплотить в жизнь все предложения МАГАТЭ, заявил министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик по итогам работы миссии SEED 16-20 января. 
 
"В рамках предмета работы данной миссии МАГАТЭ пришло к выводу, что в процессе проектирования станции белорусские власти должным образом приняли во внимание все внешние факторы, которые могут представлять угрозу БелАЭС. Наша миссия также сделала ряд предложений, касающихся подготовки к следующему этапу лицензирования Белорусской АЭС", - подчеркнул руководитель Департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ Гжэгош Ржэнтковски.
 
"Эта новость еще больше обеспокоила, потому что совершенно искажаются факты, и нас обвиняют в том, что мы не рады их успехам, но успех тут трудно усмотреть. Я бы назвал одну причиной то, что это их подача информации о безопасности крайне селективная, избирательная, и возможно, даже все слушатели знают, что МАГАТЭ не приезжает проверять сама то, что ей в голову придет, а приезжает тогда, когда ее приглашают, и это специализированные бригады, комиссии, группы экспертов, которые проверяют лишь те сегменты, которые указывает приглашающая сторона", - заявил Л. Линкявичюс в интервью радиостанции Ziniu radijas, пишет Delfi.
 
Отвечая на провокационный вопрос, не потерпела ли литовская дипломатия фиаско в вопросе БелАЭС, поскольку соседние страны не поддерживают ее призыва блокировать импорт электроэнергии с будущей станции, дитовский дипломат подчеркнул, что нужно стараться, даже если нет желаемых результатов:
 
"Фиаско будет тогда, когда будет результат, а усилия все равно должны быть, невзирая на то, что они не дают такого результата, на который мы надеялись", - отметил Л. Линкявичюс. Хотя Латвия, Эстония, и Польша не выражают "радикальную поддержку в принятии подобных законов, которые мы готовим с ограничениями выхода на рынок, но политическая поддержка есть".
 
Литовские дипломаты сообщили, что получили подтверждение представителей МАГАТЭ о том, что по просьбе Беларуси эксперты провели миссию не в полном объеме.
 

Справка. 10 июля 2016 года на Белорусской АЭС произошло обрушение корпуса реактора с высоты 2-4 метров. Информацию о ЧП просочилась наружу спустя две недели, когда Минэнерго Беларуси признал факт "нештатной ситуации"; Минск решил аменить постралдавший корпус реактора.

А 26 декабря на станции Славное Белорусской железной дороги произошло "незначительное касание" защитного металлического транспортного кожуха корпуса реактора для Белорусской АЭС об опору контактной сети. Новый корпус реактора для Белорусской АЭС отгружен из российского города Волгодонска в конце октября прошлого года.

В течение последнего года на площадке БелАЭС произошло шесть чрезвычайных происшествий. 

Министерство иностранных дел Литвы приняло решение о назначении дипломата Дарюса Дегутиса послом для выполнения особых задач по вопросам строящейся в Островце Белорусской АЭС. 

Беларусь учла все внешние угрозы при проектировании станции, заявили представители МАГАТЭ по итогам работы миссии 16-20 января.

 

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Обеспокоенность заявлениями миссии МАГАТЭ о том, что учтены ве угрозы при строительстве Белорусской АЭС, выразил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. ...

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