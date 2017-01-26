Обеспокоенность заявлениями миссии МАГАТЭ о том, что учтены ве угрозы при строительстве Белорусской АЭС, выразил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

заявил министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик по итогам работы миссии SEED 16-20 января. Беларусь учла все внешние угрозы при проектировании станции, заявил руководитель Департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ. А Беларусь готова воплотить в жизнь все предложения МАГАТЭ,министр энергетики Беларусипо итогам работы миссии SEED 16-20 января.

"В рамках предмета работы данной миссии МАГАТЭ пришло к выводу, что в процессе проектирования станции белорусские власти должным образом приняли во внимание все внешние факторы, которые могут представлять угрозу БелАЭС. Наша миссия также сделала ряд предложений, касающихся подготовки к следующему этапу лицензирования Белорусской АЭС", - подчеркнул руководитель Департамента по ядерной безопасности МАГАТЭ Гжэгош Ржэнтковски.

пишет Delfi. "Эта новость еще больше обеспокоила, потому что совершенно искажаются факты, и нас обвиняют в том, что мы не рады их успехам, но успех тут трудно усмотреть. Я бы назвал одну причиной то, что это их подача информации о безопасности крайне селективная, избирательная, и возможно, даже все слушатели знают, что МАГАТЭ не приезжает проверять сама то, что ей в голову придет, а приезжает тогда, когда ее приглашают, и это специализированные бригады, комиссии, группы экспертов, которые проверяют лишь те сегменты, которые указывает приглашающая сторона", - заявил Л. Линкявичюс в интервью радиостанции Ziniu radijas,Delfi.

Отвечая на провокационный вопрос, не потерпела ли литовская дипломатия фиаско в вопросе БелАЭС, поскольку соседние страны не поддерживают ее призыва блокировать импорт электроэнергии с будущей станции, дитовский дипломат подчеркнул, что нужно стараться, даже если нет желаемых результатов:

"Фиаско будет тогда, когда будет результат, а усилия все равно должны быть, невзирая на то, что они не дают такого результата, на который мы надеялись", - отметил Л. Линкявичюс. Хотя Латвия, Эстония, и Польша не выражают "радикальную поддержку в принятии подобных законов, которые мы готовим с ограничениями выхода на рынок, но политическая поддержка есть".

Литовские дипломаты сообщили, что получили подтверждение представителей МАГАТЭ о том, что по просьбе Беларуси эксперты провели миссию не в полном объеме.