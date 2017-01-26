МИНСК, 26 янв — Sputnik. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, получившая государственную награду от президента Владимира Путина, выразила надежду, что орден поможет в кормлении ее дочери.



© Sputnik Григорий Сысоев Люди, виноватые во всем: Захарова пошутила про журналистов RT

В четверг в Кремле Путин вручил госнаграды за достижения в науке, здравоохранении, искусстве, производстве и другие. Захарова награждена орденом Дружбы.

Дипломат на своей странице в Facebook рассказала, как несколько месяцев назад поздно пришла домой, а ждавшая ее дочь Марьяна спросила: "А тебе Путин руку жал?".

На что Захарова дала отрицательный ответ. "А я думала, что жал", — разочарованно сказала девочка.

"И вот 26 января. Будет о чем с ребенком дома поговорить. И пусть только попробует еще раз суп не доесть", — написала Захарова.

Кроме официального представителя МИД, награды также получили артист Василий Ливанов, президент Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков и многие другие — всего 30 человек.

Захарова стала директором Департамента информации и печати МИД в августе 2015 года, сменив на этом посту Александра Лукашевича. До этого она была его замом.