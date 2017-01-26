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Захарова считает, что орден от Путина поможет ей кормить дочь
26.01.2017 20:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 янв — Sputnik. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, получившая государственную награду от президента Владимира Путина, выразила надежду, что орден поможет в кормлении ее дочери.
© Sputnik Григорий Сысоев
В четверг в Кремле Путин вручил госнаграды за достижения в науке, здравоохранении, искусстве, производстве и другие. Захарова награждена орденом Дружбы.
Дипломат на своей странице в
На что Захарова дала отрицательный ответ. "А я думала, что жал", — разочарованно сказала девочка.
"И вот 26 января. Будет о чем с ребенком дома поговорить. И пусть только попробует еще раз суп не доесть", — написала Захарова.
Кроме официального представителя МИД, награды также получили артист Василий Ливанов, президент Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков и многие другие — всего 30 человек.
Захарова стала директором Департамента информации и печати МИД в августе 2015 года, сменив на этом посту Александра Лукашевича. До этого она была его замом.
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Захарова оказалась в числе 30 россиян, получивших в четверг в Кремле государственные награды из рук президента страны.
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