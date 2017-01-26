Доброе!

Представьте себе такое утро. Метро, кассы: «Мне, пожалуйста, билет до Мельбурна… Ага, вот вам 20 долларов». Или же диалог в вагоне: «Мужчина, вы в Лондоне будете выходить?» — «Нет-нет, я до Манчестера, sorry». Звучит как бред, да? А ведь мировое метро когда-нибудь обязательно будет , вопрос только, построят ли станцию «Минск».





ВАЖНОЕ

Президент высказался о критиках зарплаты в 500 долларов. «Скептикам в правительстве» он посоветовал «сложить портфель» и уйти. «Это никакой не популизм, это жизнь наших людей. Как бы ни было сложно, все-таки люди понимают ситуацию. За это надо им платить. Много не прошу — 500 долларов. Вот надо выйти на 500 долларов, а дальше пускай люди стараются, больше давить не буду», — пообещал Александр Лукашенко. Еще бы и работа была… В прошлом году в стране уволили почти 719,5 тысячи человек, а взяли на работу — на 108,1 тысячи меньше.

А мы, пока суть да дело, узнали, кто вошел в новый год с самыми высокими в стране зарплатами . Тадаам, сюрприз! Нет, сюрприза не будет — это по-прежнему программисты. Они получают в 4,4 раза больше среднего по стране. Зарплатными аутсайдерами же снова оказались соцработники.

Отказ от доведения до предприятий валовых показателей, похоже, оказал благотворное влияние на реальный сектор, который в 2016 году меньше прежних лет работал на склад. Мы посмотрели, что сейчас лежит на складах производителей — сколько велосипедов, лекарств, шуб.

В Минске задержали известного бизнесмена — учредителя группы компаний «Сармат-СТИ» и бизнес-ангела Александра Кныровича. Он также активный публицист, много писавший о проблемах белорусского бизнеса, был ментором прошлого сезона проекта «Мой бизнес» на ОНТ.





Суд поставил точку в деле о гибели шестерых человек от угарного газа. Слесарей-газовщиков приговорили к четырем годам в колонии-поселении, Минскоблгаз должен выплатить родственникам погибших более 120 тысяч рублей. Эти деньги тоже планируют переложить на плечи слесарей.

Минское «Динамо», видимо, наконец услышало президента , решило более не рисковать — и уверенно обыграло дома ханты-мансийскую «Югру» . Собрались, наверное, как и обещал президенту Игорь Шуневич. Завтра парни играют на «Минск-Арене» с «Барысом». Приходите болеть!

ПОПУЛЯРНОЕ

В вышиванке, с «Погоней», в хиджабе: узнали, как можно и как нельзя фотографироваться на белорусский паспорт. С нашими веселыми картинками вам сразу все станет понятно.

Продолжаем следить за резонансной гибелью ребенка «на картошке». Семья погибшей под Молодечно школьницы и в областном суде не доказала , что девочка работала на поле. Некоторые считают, что решение суда «создает опасный прецедент» в использовании детского труда.

В столице в Татьянин день выбрали «Мисс бюст» . Студентка БГУ Яна с 7-м размером рассказала, в чем грудь помогает в жизни: оказывается, завоевывать мужчин и разбивать сердца. «Когда знакомишься с парнем, он сначала смотрит на грудь, а только потом на тебя. Но большая грудь еще и немного мешает: на физкультуре неудобно прыгать. А так — спина не болит, сплю я тоже как хочу».





Будьте бдительны, появились новые способы развода на деньги : жильцам домов задорого предлагают почистить вентиляцию или «улучшить напор воды». Рассказываем, как не попасться на удочку мошенников.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Минобразования пояснило новый приказ о шестом школьном дне . Если кратко, для педагогов он ничего принципиально не меняет. При этом министерство уточнило , как учителям должны оплачивать работу по субботам и обязаны ли школьники посещать мероприятия шестого школьного дня. Обещают, что нет.

Российский политолог Станислав Белковский, известный своей критикой сегодняшнего курса Кремля, автор полудюжины книг о Владимире Путине, приехал в Беларусь по приглашению Светланы Алексиевич для участия во втором заседании ее интеллектуального клуба. А перед лекцией пообщался с нами. Интересно характеризует нашего президента : «20 лет назад он воспринимался как что-то колхозное, сейчас воспринимается очень позитивно. Как человек, который может справляться с самим Путиным… На свободных выборах, если бы были Лукашенко и Путин, безусловно, президентом России стал бы Лукашенко».

Еще вчера поговорили с главным экономистом ЕБРР — о Беларуси, Трампе, и о том, почему популисты не выполняют обещаний. «Беларусь сталкивается с серьезными экономическими вызовами. Экономический рост, который продолжался около 20 лет, закончился. Он резко замедлился в последние несколько лет. Потом Беларусь попала в рецессию. 2 года рецессии — такого при правлении нынешнего президента не бывало».

Накануне Международного дня памяти жертв Холокоста праведник мира (это звание присуждают неевреям, спасавшим евреев в годы Холокоста) Иван Бовт рассказал нам, как его семья помогала евреям и какой он ребенком видел войну . «Я и не думал, что мы жертвуем собой. Почему? Ну представьте: у вас есть друг или подруга. Нормально общаетесь, играете, проводите время. И вдруг у него несчастье. Что, вы будете равнодушны к этому? Нет ведь. Так и мы». Золотые слова.





Объектом внимания американской и российской прессы в последнее время стал Сергей Миллиан — белорус из Шарковщины, давно переехавший в Штаты и якобы имеющий тесные связи с Дональдом Трампом. The Wall Street Journal заявила , что он мог стать одним из источников доклада о компромате на нового президента США. Его отец, с которым мы пообщались, говорил , что сын предупредил родню в Шарковщине: «Не пугайтесь, про меня там разное говорят». Мол, планирует судиться с недобросовестными журналистами.

Знакомьтесь, новый герой проекта « Легионеры » − шеф сервис-бригады сборной Беларуси по биатлону Даниэль Мюллер. 43-летний немец помогает Дарье Домрачевой парить над снегом и возвращаться на топ-уровень. А нам Даниэль рассказал о своем отношении к белорусскому менталитету, налоге на тунеядство и демократии.

Разбирались, почему молодые музыканты уходят из профессии . «Выступал в ресторанах и клубах. Относились к нам очень сомнительно, я бы даже сказал, с пренебрежением. Сидят подвыпившие люди и начинают: «Эй, сыграй нам «Белый лебедь на пруду». Ты вроде учишься в академии, стремишься, а тут такое», — рассказывает один из героев.

Не пропустите чудесный репортаж о том, как зимой на Полесье охотятся на волков . Ни денежной прибыли, ни выгоды в виде добычи такая охота не приносит. Тогда зачем все это? Ответ на этот вопрос у волчатников простой: «Просидишь на диване зиму — расплатишься оленем, косулей, домашним скотом. Да и разве это порядок, когда волк в районе хозяйничает?».





Нашелся гомельский влогер , который раздевал в интернет-эфире девочек-подростков. Радуется: «Канал удалили, зато жив».

Директор одной из микроорганизаций рассказала, как ОСВОД просил у нее 75 рублей матпомощи — при поддержке администрации района. «Я спросила, что будет, если не заплачу. Отключат газ? Он засмеялся. Ответил, если поддержу их, то по почте мне придет сертификат на 20-процентную скидку на катание на катамаранах. Но зачем они мне?!», — недоумевает женщина. ОСВОД же объяснил нам, почему спасение утопающих — дело кошелька в том числе и микроорганизаций.

Вот Гродно подозревают во взятке, а он рассказывает о канале вербовки в ДНР">очень странная история из Гродно: милиционера задержали за взятку, но все оказалось непросто. Случай был бы очередной историей о коррупции, если бы Михаил, которого подозревают в получении взятки, ранее не записал видео, в котором утверждает, что раскрыл канал вербовки боевиков белорусскими пограничниками, а также рассказывает о том, что в отношении него якобы была проведена провокация. Мы попытались разобраться.

Вниманию владельцев дизельных авто! Из года в год с ними происходит одна и та же история: наступают морозы, но автомобиль, заправленный зимним дизельным топливом, все равно замерзает. AUTO.TUT.BY в лаборатории проверил, помогают ли популярные присадки повысить морозоустойчивость дизельного топлива .

Все новости четверга, 26 января

Электропоезду Гомель — Минск предлагают придумать имя . Пока наши пользователи накреативили «Фщщщщщить!», «попиццот», «понаехавший» и другие забавные названия. Присоединяйтесь!

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