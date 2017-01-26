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Приоритеты для Бреста. Новые объекты к 1000-летию начнут строить уже в 2017-м

27.01.2017 08:18 — Новости Общества | Tut.by  
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В областном центре в этом году начнут строить новый автовокзал, две школы и детский сад, продолжат Западный обход и театр кукол, пишет «Вечерний Брест».


На объекты Инвестиционной программы Брестской области в 2017 году из областного бюджета планируется направить около 44 миллиона рублей. Об этом говорится в документе, опубликованном 21 января на Национальном правовом портале Республики Беларусь. Нынешняя программа по объемам финансирования не дотягивает до уровня 2015 года и более весомая, чем в 2016 году. Как отметил заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству облисполкома Сергей Лободинский, приоритетными направлениями стали завершение строительства ранее начатых объектов и подготовка к 1000-летию Бреста.

Строительство 2-й очереди Западного обхода будет вестись за счет кредитных ресурсов ОАО «Банк развития Республики Беларусь». В 2017 году области предстоит рассчитываться за пользование этими ресурсами.

7 миллионов рублей предусматривается на продолжение реконструкции Брестского театра кукол. В текущем году планируется осуществить проектирование и приступить к строительству нового автовокзала на ул. Орджоникидзе. Из вводных объектов 2017 года — историко-культурный комплекс «Брест» на территории крепости, рассчитанный на осуществление молодежных проектов.

Еще один акцент — социальная инфраструктура в Заречном районе. Будет начато проектирование и строительство средней школы с блоком начальных классов и детского сада на 350 мест в микрорайоне ЮЗМР-2 и школы-сада на 471 место в микрорайоне ЮВМР-4.

В этом году за счет областного бюджета начнется разработка проектной документации квартала жилой застройки на ул. лейтенанта Рябцева. До конца марта состоятся торги по выбору генподрядной организации.

Область подключится к финансированию в городе-спутнике Жабинке кварталов многоквартирной и индивидуальной жилой застройки (стадия проектирования).

Коссовский дворцово-парковый ансамбль — единственный из памятников архитектуры на территории области, которому повезло попасть в инвестиционную программу. На продолжение 2-й очереди реконструкции и инженерные сети выделят 200 тыс. руб. из областного бюджета и 250 тыс. руб. — из республиканского.

В области также построят 4 детских дома семейного типа (в том числе один — в Бресте). Будут профинансированы также объекты медицины (в частности, в Пинской и Пружанской центральных больницах) и объекты жилищно-коммунального хозяйства (сети канализации жилой застройки в деревне Тельмы-2, реконструкция котельной в Кобрине, реконструкция водозабора в Жабинке и др.).

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 24
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На объекты Инвестиционной программы Брестской области в 2017 году из областного бюджета планируется направить около 44 миллиона рублей.

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