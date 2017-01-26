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Столетний рубеж преодолели 415 жителей Беларуси

27.01.2017 08:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Столетний рубеж преодолели 415 жителей Беларуси, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.


Фото с сайта dzer.ru

Среди отечественных долгожителей с семикратным перевесом лидируют представительницы прекрасного пола: свое столетие отметили 365 женщин и 50 мужчин.

По словам специалистов, на 1 января нынешнего года в республике пять белорусов находятся в почтенной возрастной категории 110 лет и старше, из них один человек — житель Гродненской области — в возрасте 115 лет и старше.

Гродненская область традиционно лидирует среди регионов страны по числу долгожителей: здесь на 1 января текущего года насчитывался 81 человек в возрасте старше 100 лет. На второй позиции геронтологического рейтинга — Витебская область (66), на третьей — Гомельская (58). В Минской области проживают 56 человек, уже отметивших свой вековой юбилей, в Брестской области — 55, в городе Минске — 54, в Могилевской области — 45.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Среди отечественных долгожителей с семикратным перевесом лидируют представительницы прекрасного пола: свое столетие отметили 365 женщин и 50 мужчин.

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