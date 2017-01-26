В 15 километрах от Лиды есть небольшое местечко Дворище, где когда-то находилось богатый фольварок, включавший в себя крахмальный завод, корчму, здание усадьбы, хозпостройки. К сожалению, все это великолепие дошло до наших дней в полуразрушенном состоянии. Единственный объект, сохранивший свое прежнее «лицо» в агрогородке Дворище, — водяная мельница — также поступательно подвергался испытанию временем. Но буквально два года назад судьба ее чудеснейшим образом решилась, рассказывает «Лидская газета».





История возникновения, формирования и развития дворищанской земли насыщена разными событиями. И неудивительно, ведь Дворищу почти пять веков! Первое упоминание о поселении и первом его владельце Юрии Ильиниче относится к 1524 году. Позднее, с 1569 года, Дворищем владел крупнейший магнат Великого княжества Литовского — Николай Кристофор Радзивилл (Сиротка). А уже с 1578 года до конца ХVIII века имение находилось в пожизненном владении у монахов иезуитского ордена.

— Примерно до середины XIX века постройки в Дворище (включая дворец) были деревянные и только со временем стали каменными, — делает экскурс в историю заведующая местной библиотекой Людмила Мартинкевич. — Все они представляли собой комплекс с дворцом, водяной мельницей, крахмальным заводом, винокурней, кузницей, конюшней, амбаром, ледником, корчмой и другими строениями. К сожалению, до наших дней дошло не все. Но и то, что сохранилось из архитектурного наследия, имеет огромное культурное значение.

По словам Людмилы Владиславовны, мельница в Дворище — это двухэтажная постройка девятнадцатого века из бутового камня и кирпича, расположенная на берегу искусственного водоема. Она была не только местом, где изготовливали муку, но и важной частью фольварка. И то, что вскоре местная жемчужина обретет новую жизнь, — большая удача. В Беларуси сохранились только два объекта подобного типа, когда турбина мукомольного агрегата располагалась не сбоку, а в арке по центру строения.

Новым владельцем памятника истории в Дворище стала известная в Лиде фирма «Адрес лета». Год назад на объекте были начаты ремонтные работы. Планируется, что уже к лету нынешнего года «млын» распахнет двери для первых посетителей.



Фото: lidanews.by

— В 1992 году, когда работал с детьми, ходил в походы, не мог не обратить внимание на историческое наследие агрогородка, его богатое историческое прошлое, — рассказывает директор фирмы Геннадий Конон. — И только в 2014 году появилась возможность его приобрести. Правда, при одном условии: в течение двух лет здание мельницы должно быть сдано в эксплуатацию. Честно признаться, состояние главной дворищанской достопримечательности вызывало больше вопросов, чем ответов на них. Благодаря компетентной помощи специалистов «Гродногражданпроекта» была сделана экспертиза здания и установлено: повреждения, которые имеются, некритичны. В итоге началась работа над проектной документацией, а параллельно — этапами — реконструкция. На данный момент уже проведено семьдесят процентов строительных работ.

Тендер на проведение строительных работ выиграло ООО «ДисСтрой» из Берестовицы. Как отметил сам заказчик, люди прониклись судьбой водяной мельницы, к делу подходят с душой.



Фото: lidanews.by

— Вести строительные работы на историческом объекте значительно сложнее, чем просто возвести новострой, — замечает собеседник. — Но спешу заверить, что здание будет максимально приближено к своему первоначальному виду. Единственное, что добавится в экстерьере, — это мансардные окна (без них бы потерялся большой объем полезного пространства — практически двести квадратных метров!). Все остальные элементы будут сохранены, в том числе черепица.

Незначительные перемены ожидаются в цокольном помещении. Там вновь появится колесо нижнего боя, но уже в меньших размерах (скорее всего, раньше оно занимало большую часть подвального помещения и первого этажа). К счастью, технологии позволяют это сделать. А пока восстанавливается остов здания (стены, потолки, перекрытия — все, что является основой). Продолжается установка крыши. На очереди — отделка и коммуникации.

Планируется, что как объект для посещений здание дворищанской мельницы заработает ближе к маю. А вот что в нем будет в перспективе (кафе, гостиница, магазины), станет известно исходя из конъюнктуры рынка, востребованности каждого вида услуг.

Своей привлекательностью дворищанские просторы обязаны не только мельнице, но и природе. Как утверждает Геннадий Конон, в этих местах пройдет туристический маршрут, который будет интересен людям самых разных возрастов, в том числе и детям.

— Этот проект дополнит комплекс проектов из сферы активного туризма, — отметил Геннадий Петрович. — Его особенность — сплав на байдарках, катамаранах, плотах, лодках, рафтах по реке Жижма. Мы провели минувшим летом экспедицию, признали маршрут пригодным и достаточно интересным. Уже подготовлена его методическая часть, определены места посадок, основных точек, стоянок, препятствий. Единственный недостаток, например, для детей, — холодная вода. Дело в том, что река питается родниковыми водами, и в ней даже водится форель. Но для многих из нас это скорее ее преимущество, изюминка.



Фото: lidanews.by

Начнет свою работу маршрут с началом лета, как только закончится нерест рыбы. В зависимости от пожеланий лидчан и гостей города, он будет однодневным, двухдневным или просто многочасовым. Конечный пункт — агрогородок Дворище. Ну, а если захочется больше впечатлений, продолжится путешествие выходом на водные артерии — Гавью, а затем и Неман.

— Жижма — река хоть и луговая, но достаточно живописная, — отметил в конце беседы Геннадий Конон. — Иногда даже с характером — небольшими порогами, перекатами. Так что всем ценителям активного отдыха адреналин обеспечен. А в целом этот маршрут новый и практически неизвестный пока в Беларуси. Мы первооткрыватели. И как самый главный бонус к нему — знакомство с архитектурным памятником 19 века, дворищанской мельницей.

Будущих перемен жители агрогородка Дворище ожидают с нетерпением. С ними они связывают дальнейшее развитие внутренней инфраструктуры населенного пункта, вместе с которым придут новые возможности и перспективы.

— Сегодня в агрогородке проживают 611 человек, 396 из которых — люди трудоспособного возраста, 96 — дети, и лишь 199 — пенсионеры, — рассказывает председатель Дворищанского сельского Совета Иван Ганевич. — Молодежь приезжает в наши места, остается, потому что в агрогородке имеются свои школа, ФАП, магазин, библиотека, Дом культуры. Созданы все условия для проживания. В то же время очень рады, что наша местная жемчужина — водяная мельница — вскоре станет частью будущих туристических маршрутов. А значит, Дворище сможет перевернуть новую страницу своей истории, станет еще одной изюминкой Лидского района.