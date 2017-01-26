В Беларуси закрыли первый столичный аэродром Минск-1. Он больше не принимает коммерческие рейсы. Зданию не один десяток лет, и основную нагрузку на себя давно берет новый, Национальный аэропорт. Как относятся белорусы к первой воздушной гавани, рассказала корреспондент телеканала «МИР 24» Наталья Казей.

Дмитрий Алексеевич Сенькин живет рядом с аэропортом. Говорит, это соседство невыносимо.

«Попробуйте, заведите самолет, когда вы спите, или когда прилетает, если рядом вот находитесь. Я вот рядом живу, представляете! Конечно, это вредно, и, во-вторых, выхлоп, это же город, а у самолета двигатель. Когда он начинает работать, выхлопы какие! Это же все на организм, на здоровье людей влияет», - считает пенсионер Дмитрий Сенькин.

Александра Владимировна Сенькова к шуму двигателей привыкла. Да и здание аэровокзала «Минск-1» для нее родное: гражданской авиации она отдала 52 года. Все же, признается ветеран, аэропорт среди жилых домов это небезопасно. Вспоминает, как однажды трагедии удалось избежать просто чудом.

«Самолет приземлялся и не долетел до полосы немножко и зацепил забор. Но в целом благополучно все закончилось. Других случаев я не помню», - поделилась ветеран гражданской авиации.

Первые самолеты минский аэропорт начал принимать в 1933 году. В то время этот район был окраиной. Но город рос, и сегодня аэропорт «Минск-1» находится в центре белорусской столицы.

Безопасность людей важнее, решили власти города, и тридцать лет назад построили другой аэропорт сначала он назывался Минск-2, затем постепенно вытеснил старый Минск-1. Новую воздушную гавань переименовали в Национальный . Он находится вдали от поселений в 40 километрах от центра белорусской столицы. Первый аэропорт и вовсе закрыли для коммерческих полетов чуть больше года назад. Так закончилась целая эпоха.

Сносить здание старого аэровокзала власти не планируют. Для государства это историко-культурная ценность. У многих белорусов он вызывает самые теплые воспоминания.