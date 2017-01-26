ГОМЕЛЬ, 27 янв — Sputnik. В меню кафе "Палешук" уже нет "блокадных" блинчиков, вместо них ручкой вписано новое название — "Рыбацкие", сообщает корреспондент Sputnik.



© Sputnik/ Людмила Янковская В гомельском кафе блинчики с красной икрой назвали "блокадными"

Накануне 73-й годовщины полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады в кафе побывал журналист гомельского еженедельника "Советский район". Изучая меню, он наткнулся на блинчики "Блокадные" с начинкой из красной икры, сливочного масла и семги. Журналист искренне возмутился и в своей статье назвал это кулинарное недоразумение плевком в историю. По словам автора, администрация пообещала "принять меры".

"Кафе находится в Гомеле на Речицком проспекте. Я не стал писать его название, так как администрация пообещала в тот же день внести в меню изменение. Сделали они это или нет, не проверял. Откровенно говоря, заходить туда уже нет желания", — рассказал журналист.

Sputnik посетил кафе "Палешук" и убедился, что реакция последовала. В меню уже нет "блокадных" блинчиков, вместо них ручкой вписано новое название — "Рыбацкие".



© Sputnik/ Анна Соколова В меню кафе "Палешук" уже нет "блокадных" блинчиков, вместо них ручкой вписано новое название – "Рыбацкие"

"Да, стыдно, да, признаем ошибку. Но кое-что смущает. Это блюдо в меню присутствует уже несколько лет и никто, выходит, до сих пор не обращал на откровенный ляп внимания", — разоткровенничался заместитель директора по хозяйственной части Александр.

По его словам, недавно в кафе сменился хозяин, в заведении сделали ремонт, а вот до меню "руки не дошли" — менять его не стали. После случившегося меню с пристрастием перечитали и заверили, что таких названий, как "Хатынь" и "Бабий яр" там точно нет.