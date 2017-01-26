Центральное разведывательное управление США опубликовало в интернете более 12 миллионов страниц рассекреченных документов . Среди них оказался доклад о методах допроса сотрудников отдела управления Министерства Госбезопасности (МГБ) по Брестской области.



Архивное фото Брест-Литовска. Фото: brestobl.com

Управление МГБ располагалось на одной из центральных улиц города. Как указано в докладе, который датирован 8 декабря 1953 года, это было большое квадратное трехэтажное здание с множеством окон и внутренним двориком. Название улицы и точное расположение управления в документе не сообщаются. Тем не менее уточняется, что справа от здания находились госпиталь и банк, а через дорогу от банка стояла деревянная церковь.

Допросы проводились на втором этаже, а камеры располагались в подвале. Как указывается в докладе со ссылкой на заключенных, офицерам, которые проводили допросы, помимо зарплаты давали по 200 рублей надбавки за каждое признание, которое они получили от подозреваемого.

«Методы допросов разнились от заключенного к заключенному. Заключенных не часто избивали, но будили в любое время ночи для допросов, которые могли продолжаться 24 часа и дольше без еды, воды и сна. Во время допросов заключенных заставляли стоять спиной к стене с поднятыми руками. Если из-за усталости у них опускались руки или подбородки, их кололи острым карандашом в подбородки или локти. Когда это не помогало добиться признания, заключенного отправляли в карцер — тесную сырую одиночную камеру, без дневного света и доступа свежего воздуха, которая освещалась ярким искусственным светом. В карцере заключенный был под постоянным наблюдением охранников и ему разрешалось спать только пять часов в день», — указано в докладе.

По информации из документа ЦРУ, также для получения признания использовались «собачники» и «рубашки». Первое представляло собой маленькую коробку, в которой заключенный не мог нормально ни стоять, ни сидеть, ни лежать. «Рубашкой» называли мешок, в который запихивали человека. Затем тюремщики 20 минут его избивали и катали по полу. «Собачники» и «рубашки» также использовались для того, чтобы успокоить буйных заключенных, которые демонстрировали браваду или пытались ударить кого-либо из офицеров.

Как отмечают в документе, такие методы допроса использовались и в отношении женщин, в том числе беременных.

Достоверность представленных в докладе ЦРУ сведений оценить сложно. Единственный указанный источник — это слова самих заключенных. Кроме того, в документе есть ряд несостыковок. Так, по данным ЦРУ, в 1948 году областное управление МГБ возглавлял полковник Рогов, что не соответствует действительности. В газете "СБ" в статье о Рогове указано, что в 1948 году он действительно работал в Бресте, но в должности начальника следственного отдела областного управления МГБ и в звании подполковника. Лишь два года спустя он стал заместителем начальника облуправления МГБ Брестчины и в этой должности стал полковником.