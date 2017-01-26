МИНСК, 27 янв — Sputnik. Строительство в Беларуси центров для беженцев за средства Евросоюза начнется уже в 2017 году, сообщили в представительстве ЕС в Минске.

ЕС выделит Беларуси семь миллионов евро для реализации проекта международной технической помощи в решении проблемы роста количества нелегальных мигрантов. Программа предусматривает модернизацию центров временного содержания для мигрантов. Предоставление Беларуси финансирования предусмотрено так называемой Ежегодной программой действий за 2016 год.

"Ожидается, что осуществление проекта начнется в текущем, 2017 году. (…) Строительство и (или) реконструкция (модернизация) центров для временного размещения мигрантов — это один из трех компонентов проекта. Что именно и где конкретно будет построено, еще предстоит определить окончательно", — приводит газета "СБ: Беларусь сегодня" высказывания сотрудников представительства ЕС в Минске.

Там заметили, что сейчас ЕС и Беларусь сейчас находятся на заключительном этапе переговоров о трех связанных с мобильностью соглашениях: об упрощении визового режима, о реадмиссии и о мобильности. "Чтобы ускорить процесс переговоров, Европейская комиссия решила выделить около 10% средств программы "Многолетняя поддержка Евросоюзом Беларуси (2014-2017)", чтобы оказать поддержку для реализации обязательств, вытекающих из возможных будущих соглашений с ЕС", — уточнили в представительстве.

В представительстве ЕС также подчеркнули, что о размещении каких-либо беженцев из ЕС в центрах временного размещения нелегальных мигрантов никакой речи не идет. Как уже действующие, так и будущие центры временного пребывания нелегальных мигрантов предназначены для размещения лиц, прибывших в Беларусь нелегально. Они будут размещаться на время, необходимое для установки их личности и последующей депортации либо добровольного возвращения в страну происхождения.

Там добавили, что этот проект напрямую не связан с переговорами ЕС и Беларуси о заключении соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии. "В то же время, когда ЕС и Беларусь подпишут соглашение о реадмиссии (ожидается, что это произойдет одновременно с подписанием соглашения об упрощении визового режима), безусловно, центры временного пребывания мигрантов пригодятся и для размещения нелегальных мигрантов, которые попадут в ЕС нелегально с территории Беларуси и будут возвращены в Беларусь в случаях, предусмотренных соглашением о реадмиссии", — отметили европейские дипломаты.