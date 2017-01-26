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Приговор "стекольному королю" Муравьеву огласят 30 января

27.01.2017 10:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 янв — Sputnik. Приговор одному из владельцев ОАО "Мотовело" и председателю наблюдательного совета стеклозавода "Елизово" Александру Муравьеву суд огласит 30 января, судебный процесс по делу "стекольного короля" длился более трех месяцев.

Приговор "стекольному королю" Муравьеву огласят 30 января
© Фото: Сергей Балай, БелаПАН
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В июне 2015 года владелец "Мотовело" Муравьев и его брат Сергей были задержаны КГБ, бизнесмену было предъявлено обвинение в нанесении ущерба в особо крупном размере.

"30 января в 11:30 суд Фрунзенского района Минска огласит судебное постановление по уголовному делу в отношении Муравьева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.209, ч.4 ст.16 и ч.4 ст.210, ч.4 ст.16 и ч.2 ст.243, ч.6 ст.16 и ч.2 ст.243 УК", — сообщили Sputnik в пятницу в суде.

Также будет оглашен приговор еще в отношении двух подельников Муравьева — бывшего замдиректора "Мотовело" и замдиректора стеклозавода "Елизово" Татьяны Луковец, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.16 и ч.4 ст.210 УК, а также отношении бывшего руководителя ОАО "Мотовело" Казимира Мороза.

Приговор "стекольному королю" Муравьеву огласят 30 января
© Фото: Сергей Балай, БелаПАН
Еще два обвиняемых по делу — экс-директор "Мотовело" Казимир Мороз и бухгалтер Татьяна Луковец

Как ранее сообщалось, гособвинитель Кристина Асрян попросила признать Муравьева виновным по всем трем статьям мошенничество (ч. 4 ст. 209), хищение (ч. 4 ст. 210), уклонение от уплаты налогов (ч. 2 ст. 243), и назначить ему 12 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Александр Муравьев содержится под стражей почти 20 месяцев. Срок его нахождения под стражей на стадии предварительного расследования продлевался шесть раз.

В июне 2015 года владелец "Мотовело" Муравьев и его брат Сергей были задержаны КГБ, бизнесмену было предъявлено обвинение в нанесении ущерба в особо крупном размере более чем трем тысячам акционеров предприятия. Муравьев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 209 "Мошенничество", ч. 4 ст. 16 и ч. 4 ст. 210 "Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями", ч. 4 ст. 16 и ч. 2 ст. 243 "Уклонение от уплаты налогов".

 
Теги: Минск
 
 
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Прокурор попросила суд назначить владельцу "Мотовело" Муравьеву, который обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса, 12 лет лишения свободы.

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