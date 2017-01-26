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В Витебской области следователи выясняют обстоятельства поджога дачи бывшего сотрудника милиции, одна из версий — месть
27.01.2017 10:26 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 27 января. Толочинский районный отдел Следственного комитета расследует дело по ч. 2 ст. 218 УК (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) по факту пожара в дачном доме.
Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления СК по Витебской области Светлана Сахарова, в ходе предварительного следствия установлено, что 45-летний житель Орши летом 2013 года купил дом в деревне Шапчино Толочинского района, который использовал как дачу. В летнее время он там жил, а зимой регулярно приезжал по выходным. После приобретения дома хозяин полностью поменял электропроводку, всегда выключал электроприборы перед отъездом. Летом 2016 года представители толочинского энергосбыта проверяли электрический счетчик, замечаний не было.
Вечером 23 декабря 2016 года мужчине позвонили соседи по даче и сообщили, что его дом горит, окно со стороны огорода разбито.
В результате огнем было уничтожено и повреждено имущество более чем на 5.000 рублей.
В качестве одной из версий следователи рассматривают поджог дома, совершенный из мести, связанной с профессиональной деятельностью потерпевшего. Хозяин дома ранее служил в органах внутренних дел.
Сейчас за помощью в установлении всех обстоятельств пожара следователи обратились к гражданам, которым что-либо известно об этом. Разыскиваются очевидцы происшествия.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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В Витебской области следователи выясняют обстоятельства поджога дачи бывшего сотрудника милиции, одна из версий — месть
Минск, 27 января. Толочинский районный отдел Следственного комитета расследует дело по ч. 2 ст. 218 УК (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным...
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