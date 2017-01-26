МИНСК, 26 янв — Sputnik. Привязывать уровень зарплаты к размерам будущей пенсии не совсем правильно, заявил журналистам в пятницу замглавы Минтруда Валерий Ковальков.



© Sputnik / Виктор Толочко Пенсионную систему в Беларуси реформировать не будут

В 2016 году президент Беларуси Александр Лукашенко решил поднять пенсионный возраст . Больше реформ в пенсионной системе республики власти не обещают, однако констатируют: проблемы в этой сфере есть.

Среди проблем — и теневая экономика, где работодатели не вносят страховые взносы за своих сотрудников. "С этим пенсионная система борется путем повышения страхового стажа", — рассказал Ковальков и добавил, что к 2025 году минимальное требование к стразовому стажу будет равняться 20 годам.

В ходе круглого стола в палате представителей замминистра рассказал о действующей распределительно-солидарной системе, а также пояснил, почему размер зарплаты не сильно влияет на будущую пенсию.

"Взносы не накапливаются, а сразу идут пенсионерам. Если мы привяжем уровень зарплаты к будущим пенсиям, то многие категории граждан просто не выживут на свои пенсии. Минимальная пенсия сегодня занимает около 80% от зарплат многих людей", — подчеркнул чиновник.

Вместе с тем, определенная дифференциация в республике существует. Так, минимальная пенсия по возрасту в три раза меньше максимальной, а при длительном трудовом стаже и высокой зарплате можно рассчитывать на пенсию в 500 рублей.