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Пенсионную систему в Беларуси реформировать не будут
27.01.2017 10:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 янв — Sputnik. Пенсионная система Беларуси реформироваться в ближайшее время не будет, сообщила журналистам в пятницу председатель постоянной комиссии палаты представителей по труду и социальным вопросам Тамара Красовская.
Парламентарии и представители нескольких министерств собрались в пятницу для обсуждения будущего пенсионной системы в республике. Как признала Красовская, тема с пенсиями — одна из самых обсуждаемых в стране.
"Люди каждый день пишут нам обращения, спрашивают про то, что уже изменилось и про то, что ждет в будущем", — заявила Красовская.
Всего же, по словам Красовской, изменения пенсионной системы в республике займут порядка семи-восьми лет. При этом резких изменений ждать в сфере не нужно.
"Никаких реформ не будет. Мы должны опробировать изменения, которые уже прошли в нашей системе. Опробируем с учетом мнения людей, депутатов… Будем смотреть на коррективы, которые привносит сама жизнь", — отметила парламентарий.
Действующая распределительная пенсионная система, добавила она, стабильна и отвечает требованиям времени.
В настоящее время в республике 2619,3 тысячи пенсионеров. Из них 665,8 тысячи человек продолжают работать.
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Парламентарии вместе с представителями исполнительной власти хотят обсудить острые вопросы по пенсионной системе и оценить ее функционирование.
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