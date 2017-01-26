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Купи ракетку Максима Мирного, которой он играл на Кубке Дэвиса и помоги ребенку
27.01.2017 10:47 — Новости Общества | Tut.by
Портал TUT.BY, совместно с футбольным клубом «Динамо-Минск», выставил на
Максим Мирный — один из самых успешных белорусских теннисистов в новейшей спортивной истории Беларуси, является лидером белорусской команды в Кубке Дэвиса.
Особенно успешно он выступает в парном разряде. В 2012 году в паре с Викторией Азаренко завоевал золото на Олимпиаде в миксте.
Максим является победителем 10 турниров Большого шлема (6 в парном разряде и 4 в миксте). Он двукратный победитель (2006, 2011) и двукратный финалист (2009, 2010) финального турнира Мирового Тура АТП в парном разряде.
3−5 февраля
Деньги, вырученные от продажи ракетки, пойдут
Владиславу согласилась принять ведущая клиника в Германии — «Universitätsklinikum Ulm. Стоимость лечения 207 000 евро. Это 124 дня пребывания в клинике. За это время девочке проведут химиотерапию и операцию на метастазах.
К сожалению, у Владиславы ухудшилось состояние и ей срочно требуется лечение.
Благотворительные счета открыты в ОАО «АСБ Беларусбанк», филиал № 527 «Белжелдор» (г. Минск, ул. Воронянского, 7а), код филиала 254, УНП 100 783 330:
— белорусские рубли: транзитный счет # 3 819 382 100 923, назначение платежа — благотворительная помощь для зачисления на счет # 000052 на имя Малашко Сергея Валентиновича на лечение дочери;
Также можно пополнить баланс МТС — (8−029) 748−08−09. Все деньги затем будут переведены на благотворительный счет.
Cемья Малашко благодарна за помощь и поддержку. Связаться с семьей можно по телефонам +375 44 710−81−88 (Светлана, мама Влады) и +375 29 677−84−43 (Сергей, папа Влады).
Минское «Динамо»
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Вырученные средства пойдут на лечение Владиславе Малашко.
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