Портал TUT.BY, совместно с футбольным клубом «Динамо-Минск», выставил на благотворительный аукцион ракетку белорусского теннисиста Максима Мирного с его автографом , которой он играл за Беларусь в Кубке Дэвиса. Вырученные средства пойдут на лечение Владиславе Малашко .









Максим Мирный — один из самых успешных белорусских теннисистов в новейшей спортивной истории Беларуси, является лидером белорусской команды в Кубке Дэвиса.

Особенно успешно он выступает в парном разряде. В 2012 году в паре с Викторией Азаренко завоевал золото на Олимпиаде в миксте.

Максим является победителем 10 турниров Большого шлема (6 в парном разряде и 4 в миксте). Он двукратный победитель (2006, 2011) и двукратный финалист (2009, 2010) финального турнира Мирового Тура АТП в парном разряде.

3−5 февраля Мирный сыграет за Беларусь против Румынии в матче 1-го круга I Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

Деньги, вырученные от продажи ракетки, пойдут на лечение 5-летней Владиславы Малашко , которой поставили страшный диагноз — остеосаркома IV степени — агрессивная злокачественная опухоль, клетки которой происходят из костной ткани.





Владиславу согласилась принять ведущая клиника в Германии — «Universitätsklinikum Ulm. Стоимость лечения 207 000 евро. Это 124 дня пребывания в клинике. За это время девочке проведут химиотерапию и операцию на метастазах.

К сожалению, у Владиславы ухудшилось состояние и ей срочно требуется лечение.

Благотворительные счета открыты в ОАО «АСБ Беларусбанк», филиал № 527 «Белжелдор» (г. Минск, ул. Воронянского, 7а), код филиала 254, УНП 100 783 330:

— белорусские рубли: транзитный счет # 3 819 382 100 923, назначение платежа — благотворительная помощь для зачисления на счет # 000052 на имя Малашко Сергея Валентиновича на лечение дочери;

— доллары США: транзитный счет # 3 819 382 100 936, назначение платежа — благотворительная помощь для зачисления на счет # 000288 на имя Малашко Сергея Валентиновича на лечение дочери;

— российские рубли: транзитный счет # 3 819 382 100 936, назначение платежа — благотворительная помощь для зачисления на счет # 000045 на имя Малашко Сергея Валентиновича на лечение дочери;

— евро: транзитный счет # 3 819 382 100 936, назначение платежа — благотворительная помощь для зачисления на счет # 000031 на имя Малашко Сергея Валентиновича на лечение дочери.

Также можно пополнить баланс МТС — (8−029) 748−08−09. Все деньги затем будут переведены на благотворительный счет.

Cемья Малашко благодарна за помощь и поддержку. Связаться с семьей можно по телефонам +375 44 710−81−88 (Светлана, мама Влады) и +375 29 677−84−43 (Сергей, папа Влады).

Выдача лота — по предоставлению квитанции о переводе денег на благотворительный счет.

Минское «Динамо» проводит и другие аукционы , вырученные средства с которых пойдут на лечение девочки.